L'Arsenal ha bloccato due gemelli ecuadoriani: arriveranno solo nell'estate del 2027

L’Arsenal sta per piazzare un colpo... gemellare. Il club inglese ha raggiunto un accordo con Edwin e Holger Quintero, talenti di 16 anni appartenenti all’Independiente del Valle. Come riportato da ESPN, i due gemelli sono considerati tra i prospetti più interessanti del calcio sudamericano e sbarcheranno a Londra soltanto al compimento della maggiore età, previsto per agosto 2027.

I fratelli Quintero si trovano già nella capitale inglese per definire gli ultimi dettagli e firmare i documenti necessari all’intesa con il club londinese. Entrambi sono cresciuti nell’Independiente del Valle, la fucina che negli ultimi anni ha lanciato nomi come Piero Hincapié (acquistato in estate dai Gunners) e Moisés Caicedo, passato al Chelsea dopo l’esperienza al Brighton.

L’Arsenal segue i due gemelli da oltre un anno, monitorandone l’evoluzione nelle selezioni giovanili e nelle competizioni internazionali. I due ricoprono ruoli differenti: Edwin si distingue come esterno destro rapido e tecnico, mentre Holger è un centrocampista offensivo creativo, dotato di visione di gioco e capacità di rifinire l’azione. L’operazione rientra nella strategia di assicurarsi i migliori talenti prima del loro ingresso nel calcio professionistico. Solo un mese fa, infatti, il club ha chiuso l’arrivo di un altro 16enne, Victor Ozhianvuna dello Shamrock Rovers, che si unirà alla squadra nel gennaio 2027, una volta raggiunta la maggiore età.