Rice provocato con la foto di sua moglie: il gesto del tifoso del Tottenham fa discutere

La vittoria netta dell’Arsenal sul campo del Tottenham Hotspur (4-1) nel North London Derby disputato domenica è stata segnata da un episodio controverso che sta facendo molto discutere in Inghilterra. Nel bel mezzo della partita, mentre Declan Rice si avvicinava alla linea laterale, un tifoso degli Spurs ha tentato di provocarlo mostrando una fotografia della moglie del centrocampista, Lauren Fryer, con il cellulare in mano.

Il gesto, giudicato da molti come vergognoso, ha subito attirato l'attenzione e le critiche. Non è la prima volta che Rice e la sua famiglia subiscono provocazioni di questo tipo: ad aprile il centrocampista aveva denunciato pubblicamente gli abusi online subiti dalla moglie e dai familiari, sollevando grande preoccupazione.