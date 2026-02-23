Tottenham, Tudor incorona l'Arsenal: "Probabilmente la miglior squadra del mondo"
L'allenatore del Tottenham, Igor Tudor, non ha potuto fare a meno di elogiare l'Arsenal dopo aver visto la sua squadra subire una pesante sconfitta per 4-1 contro i Gunners. Gli Spurs attualmente sono al 16° posto in Premier League, con appena due punti di vantaggio sul West Ham, terzultimo.
Nonostante il debutto sulla panchina degli Spurs sia coinciso con una disfatta proprio nel derby, Tudor ha voluto sottolineare l'immenso valore della squadra di Mikel Arteta. Nel post-partita, il tecnico croato ha dichiarato: "Non avevamo bisogno di questa sconfitta per svegliarci. L'Arsenal è probabilmente la miglior squadra al mondo in questo momento, ma non possiamo usarlo come scusa". Questo quinto ko consecutivo contro l'Arsenal in Premier League negli ultimi anni lascia gli Spurs invischiati nella lotta per non retrocedere.
