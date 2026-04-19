PSG-Lione, le formazioni ufficiali: quanti big in panchina per Luis Enrique, Endrick dal 1'
Sono state diramate le formazioni ufficiali di PSG-Olympique Lione, match valido per la 30^ giornata di Ligue 1. L'undici dei parigini di Luis Enrique enormemente rivoluzionato dopo l'impegno di Champions League contro il Liverpool, tra gli altri Kvaratskhelia, Dembelé, Joao Neves e Marquinhos finiscono tutti in panchina. Dentro dal primo minuto dei titolarissimi l'ex Inter Hakimi, Vitinha e Doué. Chance per Barcola di brillare in assenza dell'asso georgiano ex Napoli. Paulo Fonseca (ex allenatore del Milan) risponde con Endrick dal primo minuto insieme a Moreira in attacco, centrocampo a tre con Mangala-Morton-Abner.
PSG (4-3-3): Safonov; Hakimi, Zabarnyi, Pacho, Hernandez; Vitinha, Beraldo, Mayulu; Doué, Ramos, Barcola.
A disposizione: Chevalier, Marquinhos, Fabian Ruiz, Lee Kang-In, Zaire-Emery, Joao Neves, Kvaratskhelia, Dembelé.
Allenatore: Luis Enrique.
Olympique Lione (4-3-1-2): Greif; Maitland-Niles, Mata, Niakhaté, Kluivert; Mangala, Morton, Abner; K.Merah; Endrick, Moreira.
Allenatore: Paulo Fonseca.
Il programma della 30^ giornata in Ligue 1
Lens-Tolosa 3-2
Sabato 18 aprile
Lorient-Marsiglia 2-0
Angers-Le Havre 1-1
Lille-Nizza 0-0
Domenica 19 aprile
Monaco-Auxerre 2-2
Metz-Paris FC 1-3
Nantes-Brest 1-1
Strasburgo-Rennes 0-3
PSG-Lione
La classifica aggiornata di Ligue 1
1. Paris Saint-Germain 63 punti (in 27 gare)
2. Lens 62 (29)
3. Lille 54 (30)
4. Rennes 53 (30)
5. Marsiglia 52 (30)
6. Lione 51 (29)
7. Monaco 50 (30)
8. Strasburgo 43 (29)
9. Lorient 41 (30)
10. Paris FC 38 (30)
11.Tolosa 37 (30)
12. Brest 37 (29)
13. Angers 34 (30)
14. Le Havre 30 (30)
15. Nizza 29 (30)
16. Auxerre 25 (30)
17. Nantes 20 (29)
18. Metz 15 (30)