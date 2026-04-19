Arsenal, beffa e titolo in pericolo. Ma Arteta: "Mancano 5 gare, la Premier ricomincia da capo"

Musi lunghi e morale a terra, come naturale che sia, l'Arsenal dovrà raccogliere i cocci della sconfitta incassata all'Etihad contro il Manchester City (1-2) che rimette in discussione le gerarchie di classifica e rende imprevedibile la corsa per aggiudicarsi la Premier League. Il tecnico dei Gunners Mikel Arteta, intervenuto al termine del match ai microfoni della BBC, ha commentato: "Alla fine conta il risultato che siamo venuti a cercare. Abbiamo fatto molte cose giuste per portare la partita dove volevamo. Abbiamo avuto le occasioni migliori della gara, ma non le abbiamo sfruttate e questa è la realtà".

Sulla convinzione che sia ancora intatta: "Corsa al titolo chiusa? No. Ho detto ai ragazzi che dobbiamo guardarci allo specchio: per come abbiamo giocato in questo momento e data la storia dell'avversario, essere stati in grado di rimontare dopo lo svantaggio iniziale è importante. Ci sono molte cose positive da trarre. La differenza è stata fatta nelle due aree di rigore, questo è certo".

Sul cambio di approccio: "Ogni partita richiede un approccio diverso. Dobbiamo valutare lo stato della squadra. Ci mancano alcuni giocatori davvero molto importanti. Abbiamo bisogno che tornino il prima possibile perché dobbiamo essere più forti e migliori". E ha concluso: "La Premier League ricomincia quasi da capo. Loro hanno una partita in meno, noi siamo tre punti avanti, mancano cinque partite: la sfida è aperta".