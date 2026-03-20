L'Arsenal usa le arti oscure? Guardiola: "Il mondo collassa e noi pensiamo a questo..."

Domenica alle 17.30 la finale di Carabao Cup, la Coppa di Lega inglese: a Wembley si affrontano Manchester City e Arsenal. Il tecnico del City, Pep Guardiola, in conferenza stampa ha però parlato non solo di campo, ma anche di fatti ben più gravi che accadono in giro per il mondo. Ad una domanda fantasiosa di un giornalista sull'efficacia dei Gunners sui calci piazzati ("L'Arsenal usa le arti oscure sui piazzati?"), l'allenatore catalano ha infatti risposto così: "Guardatevi attorno: c'è il caos e nessuno muove un dito, il mondo sta collassando e noi stiamo qui a parlare di questo...".

Tornando a parlare ci calcio poi, Guardiola ha elogiato la squadra di Arteta: "Controllano molte cose, molti aspetti del gioco. Lo spirito di tanti anni senza vittorie ora dà la carica e si vede nella solidarietà che hanno i giocatori. Controllano sia quando difendono bassi, sia quando sono alti, nella costruzione del gioco, sui lanci lunghi e sulle seconde palle, fanno un sacco di cose positive. Una squadra eccezionale e una grande sfida per noi, per capire a che livello siamo"

Poi ha aggiunto: "Ricordo la prima volta che abbiamo vinto la Carabao Cup: è stato il nostro primo titolo da quando siamo arrivati qui. Puoi vincere un trofeo e poi sparire per i successivi quattro o cinque anni. Ciò che mi colpisce di più, da tanti, tanti anni, è la costanza con cui giocavamo ogni tre giorni. Ora tocca all'Arsenal, soprattutto in questa stagione, sono costanti nelle abitudini e in tutti i processi necessari. Questa è la cosa più importante. Vincere un titolo, un trofeo, e poi sparire. Noi non l'abbiamo fatto".