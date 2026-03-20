Maguire espulso, il Manchester United si fa riprendere due volte: 2-2 con il Bournemouth
Il Manchester United si fa riprendere due volte dal Bournemouth: la squadra di Carrick strappa solo un pareggio per 2-2, ma rimane in un'ottima posizione in classifica, a -6 dal secondo posto del City ed a +5 dall'Aston Villa, quarto. A segno Bruno Fernandes e Hill per il Manchester United, i gol di Christie e Kroupi fissano il risultato sul pareggio. Espulso Maguire al 78', a causa del fallo da rigore per il definitivo pareggio
Il risultato
Bournemouth-Manchester United 2-2
61' rig. Bruno Fernandes (M), 67' Christie (B), 71' Hill (M), 81' rig. Kroupi (B)
La classifica di Premier League
1. Arsenal 70 (31 partite giocate)
2. Manchester City 61 (30)
3. Manchester Utd 55 (31)
4. Aston Villa 51 (30)
5. Liverpool 49 (30)
6. Chelsea 48 (30)
7. Brentford 45 (30)
8. Everton 43 (30)
9. Newcastle 42 (30)
10. Bournemouth 42 (31)
11. Fulham 41 (30)
12. Brighton 40 (30)
13. Sunderland 40 (30)
14. Crystal Palace 39 (30)
15. Leeds 32 (30)
16. Tottenham 30 (30)
17. West Ham 29 (30)
18. Nottingham Forest 28 (29)
19. Burnley 20 (30)
20. Wolverhampton 16 (30)
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