Maguire e Mainoo resuscitati da Carrick: da esclusi con Amorim al rinnovo (e Nazionale)

Il Manchester United è vicino a raggiungere un accordo per il rinnovo di contratto sia di Harry Maguire che di Kobbie Mainoo: lo riporta Sky Sport in Inghilterra. Entrambi i giocatori sono freschi di convocazione con la nazionale inglese di Thomas Tuchel, per la prima volta dopo 18 mesi. Il cambio di rotta avuto da Ruben Amorim a Michael Carrick è tangibile, insomma.

Secondo l'emittente entrambe le trattative sono in fase avanzata, sebbene non sia ancora stato raggiunto un accordo verbale e siano previsti ulteriori colloqui. Entrambe le parti sperano che i documenti possano essere firmati entro il prossimo mese.

A quanto pare, il nuovo contratto di Mainoo prevede un significativo aumento di stipendio. Il suo attuale accordo è stato firmato nel 2023, quando aveva ancora 17 anni, e il Manchester United desidera che il nuovo contratto rifletta meglio i suoi progressi nelle ultime stagioni e il suo attuale ruolo in prima squadra. La proposta attuale prevede un contratto quinquennale fino al 2031.

Maguire ha 33 anni. Il suo attuale contratto scade al termine di questa stagione e, essendo uno dei giocatori più pagati dello United, non è ancora stato deciso quale sarà il suo nuovo stipendio né quanto di esso sarà legato alle prestazioni. Si sta discutendo di un prolungamento del contratto di un anno con un'opzione per un ulteriore anno.

La notizia riguardante sia Mainoo che Maguire segna una svolta decisiva per le loro sorti all'Old Trafford. Nessuno dei due rientrava nei piani del precedente allenatore Ruben Amorim e, all'inizio dell'anno, il loro futuro sembrava ormai segnato altrove.