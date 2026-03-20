Liverpool, si ferma Alisson: niente Brighton e Brasile. Slot: "Non è un grosso problema"

Il portiere del Liverpool Alisson non partirà con la nazionale brasiliana a causa di un infortunio e salterà la partita di Premier League di sabato contro il Brighton.

Il 33enne non è partito con la squadra dei Reds per la partita contro il Brighton all'Amex Stadium, e si prevede che Giorgi Mamardashvili partirà titolare tra i pali. Il Liverpool non ha rivelato la natura esatta dell'infortunio di Alisson e l'allenatore Arne Slot non ha accennato ad alcuna preoccupazione riguardo alla condizione fisica del brasiliano nella conferenza stampa pre-partita.

Hugo Souza è stato convocato dal commissario tecnico del Brasile, Carlo Ancelotti, per sostituire Alisson nelle amichevoli contro Francia e Croazia che si disputeranno negli Stati Uniti il 26 marzo e il 1° aprile, rispettivamente.

Alisson ha saltato la partita d'andata degli ottavi di finale di Champions League del Liverpool contro il Galatasaray, il 10 marzo, a causa di un problema descritto come "lieve", e al suo posto è stato schierato Mamardashvili. Ma è tornato in campo per il pareggio di domenica contro il Tottenham e per la vittoria per 4-0 contro il Galatasaray nella gara di ritorno di mercoledì. In precedenza, aveva saltato otto partite del Liverpool tra ottobre e novembre a causa di un infortunio al bicipite femorale. Mamardashvili ha collezionato 12 presenze con il Liverpool in tutte le competizioni in questa stagione.