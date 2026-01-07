Ufficiale L'Augusta riaccoglie Gregoritsch. Il nazionale austriaco arriva in prestito dal Brondby

L'Augusta ha ufficializzato il ritorno di Michael Gregoritsch, centrocampista offensivo e nazionale austriaco. Il 31enne arriva in prestito dal club danese Brondby fino al termine della stagione, con opzione di acquisto a favore dei tedeschi al termine del prestito.

Gregoritsch ha già vestito la maglia biancorossa-verde dal 2017 al 2022, con una breve parentesi allo Schalke 04 in mezzo. In 129 presenze ufficiali con il FCA ha realizzato 31 gol e fornito 8 assist. Successivamente, l’attaccante si è trasferito al Friburgo, con cui ha messo a segno 30 reti e 12 assist in 107 partite ufficiali, inclusi 8 gol in 15 partite di Europa League. In Bundesliga, Gregoritsch vanta complessivamente 270 presenze, 59 gol e 25 assist.

A livello internazionale, il giocatore ha realizzato il gol decisivo che ha portato l’Austria alla qualificazione per i Mondiali 2026 contro la Bosnia-Erzegovina, prima partecipazione dal 1998. Con la nazionale austriaca ha collezionato finora 72 presenze, 23 gol e 6 assist. Il direttore sportivo dell'Augusta, Benni Weber, ha commentato: "Michael ha dimostrato le sue qualità non solo con noi ma anche in altri club di Bundesliga. Con lui aggiungiamo esperienza e forza aerea in attacco; sarà fondamentale sia in campo sia fuori, soprattutto nei momenti decisivi".

Anche Gregoritsch ha espresso entusiasmo per il ritorno ad Augusta: "Quando si è presentata l’occasione di tornare al FCA, non ho esitato. Il contatto con il club non si è mai interrotto e volevo affrontare questa nuova sfida. Non vedo l’ora di ritrovare vecchi compagni e di continuare il lavoro iniziato con Manuel Baum, cercando di uscire rapidamente dalle zone basse della classifica".