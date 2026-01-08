L'ex arbitro Coote condannato a 9 mesi per possesso di immagini pedopornografiche

David Coote, ex arbitro di Premier League, è stato condannato a nove mesi di carcere con la sospensione della pena per due anni, dopo essersi dichiarato colpevole di possesso di immagini oedopornografiche.

Secondo quanto emerso in aula, la polizia aveva sequestrato i dispositivi elettronici di Coote, rinvenendo sul suo computer un video di due minuti che ritraeva un ragazzo di 15 anni, risalente al 2 gennaio 2020. L’accusa riguardava un video di categoria A, la più grave nella classificazione legale britannica. Il 43enne si è presentato giovedì al Nottingham Crown Court per l’udienza di condanna. I pubblici ministeri hanno spiegato che il materiale era emerso durante un’indagine diversa, aperta a causa dei commenti fatti da Coote sull’ex allenatore del Liverpool, Jürgen Klopp, nel 2020.

Durante l’interrogatorio con la polizia, Coote ha scelto di non rispondere alle domande. La giudice Nirmal Shant KC ha sottolineato che i video di questo tipo comportano abusi reali su minori, con conseguenze durature. Ha inoltre citato le difficoltà personali di Coote, tra cui problemi di salute mentale e l’uso di sostanze stupefacenti. Coote era stato licenziato dalla Professional Game Match Officials Limited nel dicembre 2024, dopo la diffusione di un video con commenti su Klopp, e sospeso per otto settimane dalla Football Association nell’agosto 2025. La condanna sospesa rappresenta la misura decisa dal tribunale per evitare l’immediato ingresso in carcere.