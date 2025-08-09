Menu Serie ASerie BSerie CCalcio EsteroCalendariScommessePronostici
Ufficiale

L'ex Cittadella Kastrati vola in Germania: ha firmato con l'Eintracht Braunschweig

L'ex Cittadella Kastrati vola in Germania: ha firmato con l'Eintracht Braunschweig
© foto di TuttoSalernitana.com
Oggi alle 14:41
di Yvonne Alessandro

Quasi cinque anni al Cittadella, quando nell'ottobre del 2020 lasciò il Trapani. Questa volta però Elhan Kastrati all'età di 28 anni decide di stravolgere la sua vita e trasferirsi in Germania, per firmare ufficialmente con l'Eintracht Braunschweig: il portiere albanese, che ha militato anche a Pescara e Trapani, si è legato al club di Serie B tedesca con un accordo biennale e valido fino al 30 giugno 2027.

Elhan Kastrati, classe 1997, è stato un pilastro tra i pali del Cittadella tra il 2020 e il maggio 2025, accumulando 151 presenze in Serie B più 5 apparizioni in Coppa Italia, totalizzando 161 apparizioni senza incassare alcun gol. La sua esperienza è un dato di fatto, per le 230 partite disputate come portiere in tutte le competizioni.

Annuncio ufficiale
"Benvenuto di cuore, Elhan Kastrati! I Leoni ingaggiano il portiere albanese, che ha recentemente giocato in Serie B, con un contratto fino al 30 giugno 2027. Kastrati indosserà da subito la maglia numero 13 dell’Eintracht. È fantastico averti con noi, Elhan!".

