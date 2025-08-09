Ufficiale L'ex Cittadella Kastrati vola in Germania: ha firmato con l'Eintracht Braunschweig

Quasi cinque anni al Cittadella, quando nell'ottobre del 2020 lasciò il Trapani. Questa volta però Elhan Kastrati all'età di 28 anni decide di stravolgere la sua vita e trasferirsi in Germania, per firmare ufficialmente con l'Eintracht Braunschweig: il portiere albanese, che ha militato anche a Pescara e Trapani, si è legato al club di Serie B tedesca con un accordo biennale e valido fino al 30 giugno 2027.

Elhan Kastrati, classe 1997, è stato un pilastro tra i pali del Cittadella tra il 2020 e il maggio 2025, accumulando 151 presenze in Serie B più 5 apparizioni in Coppa Italia, totalizzando 161 apparizioni senza incassare alcun gol. La sua esperienza è un dato di fatto, per le 230 partite disputate come portiere in tutte le competizioni.

Annuncio ufficiale

"Benvenuto di cuore, Elhan Kastrati! I Leoni ingaggiano il portiere albanese, che ha recentemente giocato in Serie B, con un contratto fino al 30 giugno 2027. Kastrati indosserà da subito la maglia numero 13 dell’Eintracht. È fantastico averti con noi, Elhan!".