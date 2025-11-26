Abel Ferreira infiamma già Palmeiras-Botafogo: "Campionato perso per alcuni episodi"

Il Palmeiras ha subito un duro colpo nella notte scorsa, perdendo 3-2 contro il Grêmio e mettendo praticamente fine alla corsa al titolo del Brasileirão. Una battuta d’arresto che ha lasciato il tecnico Abel Ferreira piuttosto amareggiato, soprattutto alla luce di alcuni errori arbitrali che, a suo dire, hanno influenzato l’andamento del campionato.

Nel post-partita, il portoghese ha ricordato il clamoroso episodio del match contro il São Paulo dello scorso 5 ottobre, quando un possibile rigore a favore del Verdão non venne concesso. "Non vivo di ‘se’. Se quel rigore fosse stato assegnato, la partita sarebbe potuta finire 3-3 o 4-3, ma dopo quell’episodio molte cose sono cambiate", ha spiegato Ferreira, sottolineando come le decisioni arbitrali abbiano influito sull’intera competizione.

Abel Ferreira ha chiarito che il Palmeiras non ha mai mollato: "Non abbiamo rinunciato; è chiaro che ciò che è successo con il São Paulo ha cambiato qualcosa, ma il nostro atteggiamento non è mai stato di resa". Attualmente, a due giornate dalla fine, il Palmeiras occupa la seconda posizione in campionato con 70 punti, a cinque lunghezze dal Flamengo. Sabato prossimo si affronteranno nella finale di Libertadores, un appuntamento che potrebbe ancora riscrivere le sorti della stagione. Intanto, il tecnico portoghese ha già cominciato a mettere un po' di pepe.