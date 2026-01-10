Menu Serie ASerie BSerie CCalcio EsteroFormazioniCalendariScommessePronostici
L'Hull City pesca dal Manchester United. Jakirovic: "Vorrei Collyer in prestito"

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport
Daniele Najjar
Oggi alle 13:42Calcio estero
Daniele Najjar

Il tecnico dell'Hull City, Sergej Jakirovic, ha affermato di voler rinforzarsi in questo mercato di gennaio convincendo il centrocampista del Manchester United, Toby Collyer, ad unirsi la sua squadra in prestito.

Collyer è tornato allo United dopo essersi infortunato al West Brom all'inizio di questa stagione. L'Hull City era una delle opzioni per Collyer già prima che scegliesse di unirsi a West Brom in prestito in estate, come riporta Sky Sports in Inghilterra.

Jakirovic però si è detto ancora desideroso di portare il 22enne per aiutare la sua squadra a centrare la promozione in Premier League in questa stagione in Championship. Parlando con BBC Humberside, l'allenatore dell'Hull ha detto: "È un giocatore interessante, vorrei prenderlo se possibile". Poi ha aggiunto: "Mi dispiace perché non ci ha scelti in estate, perché non ha riconosciuto la situazione nel nostro club. Forse, non solo lui, ma tutti gli altri giocatori, ora vedono che abbiamo una buona squadra che è in grado di giocare bene ogni settimana, ogni partita. Quindi ora forse cambiano idea, ma questo è normale. Tutti possono commettere errori, quindi questo è normale. Ma se ora è un'opzione e un'opportunità per prenderlo, mi piacerebbe prenderlo". Insomma, parole che suonano come un invito diretto al giocatore.

