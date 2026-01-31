Ufficiale Liverpool, nuovo prestito per il talento Koumas: dal Birmingham passa all'Hull City

Lewis Koumas proseguirà la sua crescita lontano da Anfield. L’attaccante del Liverpool si è trasferito all’Hull City con la formula del prestito fino al termine della stagione 2025/26, andando a rinforzare l’organico dei Tigers nel campionato cadetto inglese.

Per il 20enne gallese si tratta del secondo cambio di maglia nel corso dell’annata. Nella prima parte della stagione, infatti, Koumas ha vestito la maglia del Birmingham City, con cui ha raccolto 25 presenze complessive, accumulando minuti preziosi e ulteriore esperienza nel calcio professionistico. Ora l’Hull City rappresenta una nuova tappa di un percorso di crescita attentamente pianificato dal Liverpool.

Non è la prima volta che Koumas si confronta con la Championship. Nella stagione 2024/25 aveva già militato in prestito allo Stoke City, diventando una presenza costante nella rosa dei Potters: 43 apparizioni complessive che gli hanno permesso di misurarsi con un campionato fisico ed estremamente competitivo. Già nel giro della nazionale maggiore del Galles, Koumas vanta nove presenze internazionali, segnale di una considerazione crescente ad alti livelli. Con il Liverpool ha inoltre vissuto un momento speciale nel febbraio 2024, quando ha realizzato il suo primo gol con la prima squadra dei Reds in FA Cup, nella sfida contro il Southampton.

Il legame con il club di Anfield è profondo: Koumas è entrato nell’Academy del Liverpool in giovanissima età, arrivando dai Tranmere Rovers come Under-11. Da allora ha compiuto un percorso graduale ma costante, che ora lo vede continuare il proprio sviluppo all’Hull City, con l’obiettivo di tornare a Liverpool come un giocatore più maturo e pronto per il grande salto.