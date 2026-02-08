Scene esilaranti in Hull City-Bristol City: gara interrotta da uno scoiattolo, con inseguimenti

Un piccolo animaletto ha invaso un campo di calcio e interrotto una partita di Championship. Non una, ma due volte. Nella Serie B del calcio inglese, Hull City-Bristol City (2-3) rimarrà probabilmente nella storia di tutti i presenti allo MKM Stadium. Oltre al risultato in bilico tra due squadre in lotta per un posto in Premier League, anche perché il gioco è stato interrotto da... uno scoiattolo.

Infatti, tra i 20.848 tifosi presenti nello stadio dell’East Yorkshire, c’era un roditore peloso e dalla coda lunga che voleva a tutti i costi essere presente alla partita. Emil Riis aveva appena portato gli ospiti sul 3-1 quando, al 54° minuto, lì lo scoiattolo è apparso per la prima volta, correndo sul manto erboso. Quasi ai livelli di "Candid camera" sono andati in scena tre minuti di inseguimenti comici per cercare di allontanare l'ospite indesiderato dal terreno di gioco, con la partita ovviamente interrotta in quel frangente.

Lo scoiattolo però è entrato nella porta del Bristol due volte, tra le ovazioni del pubblico, e si è persino arrampicato sui cartelloni pubblicitari. Una serie di foto esilaranti sui social media sono state proposte da tifosi di calcio e non solo legati ad Hull City-Bristol City. Per cercare di riportare ordine un membro dello staff dello stadio di casa ha tentato di catturarlo, ma l'animaletto si è rivelato più agile e sfuggente del previsto, mentre i tifosi hanno cominciato a intonare cori: "You’re getting mauled by the squirrel". Tradotto: "Verrete sbranati dallo scoiattolo".