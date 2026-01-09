Domani esordio per Rosenior al Chelsea: "Qui c'è pressione dal primo giorno"

Prima conferenza stampa da allenatore del Chelsea per Liam Rosenior. L'ex tecnico dello Strasburgo ha preso il posto di Enzo Maresca, dal quale i blues si sono separati il 1° gennaio e siederà in panchina domani per la partita di FA Cup contro il Charlton:

"Ho sempre desiderato far parte di un club come questo. Nessuno può garantire vittorie o successo, ma ho lavorato duramente per molto tempo per avere successo. Penso che il turnover degli allenatori ora sia enorme. La pressione c'è fin dal primo giorno e se non fossi disposto ad assumermi quella pressione e quel privilegio non sarei qui. Non vedo l'ora di iniziare. Non vedo l'ora che arrivi domani sera. I giocatori e lo staff mi hanno supportato tantissimo e mi hanno fatto sentire a casa. Se hai paura o hai timore, non ha senso fare l'allenatore. Lavorerò 24 ore al giorno. Li spingerò a provare ad avere successo".

Sul momento difficile del Chelsea: "Non siamo l'unico club ad attraversare periodi difficili, capita a tutti. A volte una voce diversa aiuta, ma non siamo lontani ed è molto importante che i giocatori lo sappiano".