Ufficiale Il portiere di Montella torna al Fenerbahçe dopo 10 anni. Gunok: "Sarà il mio ultimo contratto"

Dopo essersi svincolato dal Besiktas, Mert Gunok torna al Fenerbahçe. 36 anni, il portiere è cresciuto calcisticamente proprio al Fener, raccogliendmo 51 presenze in prima squadra dal 2010 al 2015.

Il sito ufficiale del club riporta le sue parole: "Oggi è un giorno molto emozionante anche per me. Tornare a casa dopo così tanti anni mi ha regalato momenti emozionanti. Durante il processo di trasferimento, il nostro Presidente e i nostri dirigenti sono stati molto disponibili e questo trasferimento è stato finalizzato. Sono molto felice di essere tornato". E ancora: "Ho firmato il mio primo contratto qui, e questo sarà l'ultimo". Gunok, ricordiamo, fa parte del giro della nazionale allenata da Vincenzo Montella.