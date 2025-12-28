Yamal si aggiudica anche il 'Premio Maradona': "Non voglio paragoni, solo essere me stesso"
Incetta di premi per Lamine Yamal nella sedicesima edizione del Globe Soccer Award 2025. Dopo aver vinto il premio di Miglior Under 23 e Miglior Attaccante, il talento di Rocafonda ed esterno d'attacco del Barcellona si è aggiudicato anche il Premio Maradona 2025.
“Penso che l'anno scorso ero il ragazzo appena arrivato, e ora ho la pressione di essere un giocatore importante. Grazie a Dio è andata bene”, le parole del classe 2007 dal palco di Dubai.
Sui paragoni: “È meglio non paragonarsi a nessuno. Giocatori come Cristiano sono diventati quello che sono non paragonandosi a nessuno e volendo essere se stessi”.
