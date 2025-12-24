Davide Ancelotti resta un tecnico molto ambito: su di lui Real Sociedad e... Madrid

Il capitolo brasiliano di Davide Ancelotti al Botafogo si è appena concluso, ma il nome del tecnico italiano è già al centro dei principali intrighi di mercato. Nonostante stia ancora limando i dettagli della risoluzione contrattuale con il Fogão — dove lo legava un altro anno di contratto — le indiscrezioni sul suo futuro rimbalzano con forza tra l'Europa e il Sudamerica.

Il rumors più clamoroso riguarda il Real Madrid. Con Xabi Alonso che fatica a trovare la quadra sulla panchina delle Merengues, il profilo di Davide Ancelotti guadagna quota, scrive oggi AS. Sebbene le alternative interne portino i nomi di Arbeloa e Solari, la candidatura dell'italiano ha un peso specifico notevole: Davide ha già svolto un lavoro eccellente al fianco del padre Carlo a Valdebebas, godendo di una profonda conoscenza dell'ambiente e dello spogliatoio.

Non solo Madrid: anche la Real Sociedad starebbe monitorando la situazione. Dopo l'esonero di Sergio Francisco, il club di San Sebastián è alla ricerca di una guida giovane e moderna, un identikit che si sposa perfettamente con la filosofia tattica di Ancelotti jr. Il futuro di Davide potrebbe però riservare un ritorno alle origini o una nuova avventura oltreoceano: in Italia: si è parlato di un interessamento della Fiorentina, che osserva con attenzione l'evoluzione della sua situazione contrattuale.

In America: il mercato latinoamericano continua a corteggiarlo. Club di prima fascia come l'Atlético Nacional in Colombia e l'América in Messico avrebbero già effettuato dei sondaggi esplorativi.