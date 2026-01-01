La Francia di Zidane comincia a prendere già forma: il vice sarà il fidato David Bettoni

Mentre la nazionale francese si prepara alla Coppa del Mondo 2026 negli Stati Uniti, trovando il proprio campo base a Boston e programmando amichevoli contro Brasile, Colombia, Costa d’Avorio e un’altra nazionale da definire, cresce l’attenzione sul futuro del dopo-Didier Deschamps. Il tecnico di Bayonne, alla guida dei Bleus da 14 anni, concluderà il suo mandato al termine del Mondiale, ma la successione comincia a farsi sempre più pressante.

Il presidente della FFF, Philippe Diallo, aveva inizialmente pensato di annunciare il nome del nuovo CT prima del torneo, ma ha scelto di posticipare la decisione per non disturbare la preparazione della squadra. "La tendenza è molto più per dopo la Coppa del Mondo. Bisogna lasciare serenità all’équipe di France", ha dichiarato a dicembre, confermando che la scelta sarà ufficializzata solo al termine della competizione.

Dietro le quinte, però, la federazione non resta ferma: secondo L’Équipe, sono già iniziate trattative riservate con Zinedine Zidane, considerato il favorito per il ruolo. Il campione del mondo 1998 aveva più volte espresso il desiderio di tornare su una panchina, e sembra che anche il suo fedele vice al Real Madrid, David Bettoni, dovrebbe far parte dello staff. Zidane punta a un team piuttosto ampio, anche se la FFF vuole mantenere il budget sotto controllo.