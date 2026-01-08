La Premier League torna a bussare per Greenwood: il Liverpool pensa all'attaccante dell'OM

Si prospetta un mercato da protagonista per il Liverpool. I Reds sono molto attardati in classifica e sono reduci da diverse battute a vuoto che hanno permesso all'Arsenal capolista di staccarsi. Sul campo questa sera ci sarà l'occasione per la squadra di Arne Slot per ridurre il gap in classifica mentre sul tavolo delle trattative potrebbero esserci diversi innesti che andrebbero ad arricchire il tasso tecnico della squadra.

E in attacco che potrebbero esserci delle novità con un osservato speciale che potrebbe fare ritorno clamorosamente nel campionato inglese. Si tratta di Mason Greenwood, oggi in campo contro il PSG con il suo Olympique Marsiglia. Secondo quanto riporta Fichajes, il Liverpool starebbe valutando l'acquisto dell'ex Manchester United per questa sessione di mercato.