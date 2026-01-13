La prima Coppa d'Africa di Luca Zidane: "Un orgoglio giocare per il Paese dei nonni"

Luca Zidane ha giocato la prima Coppa d'Africa della sua carriera con la maglia dell'Algeria. Sabato la squadra allenata da Vladimir Petkovic è stata eliminata dalla Nigeria (0-2) nei quarti di finale, ma il portiere, figlio d'arte, ha voluto mandare un messaggio carico di gratitudine e d'orgoglio ai suoi tifosi.

"La nostra Coppa d'Africa si ferma qui" - ha scritto dal proprio profilo Instagram - ". La delusione è enorme. Ma dentro di me c'è qualcosa di più forte. L'orgoglio", si legge. Poi ha aggiunto: "L'orgoglio di vivere la mia prima Coppa d'Africa. L'orgoglio di indossare questa maglia, quella dell'Algeria, il paese dei miei nonni".

Il secondo figlio di Zinedine Zidane ha poi rilanciato: "Questa eliminazione fa male, ma non ci ferma. L'Algeria sta ancora crescendo. Grazie a tutti i nostri tifosi per la forza che ci avete dato. Siete stati la nostra arma più bella durante questa Coppa d'Africa".

Dopo aver fatto la trafila di tutte le squadre giovanili in Francia, è stato chiamato per la prima volta dall'Algeria nell'ottobre 2025 per le qualificazioni della Coppa del Mondo 2026. Assente alla Coppa d'Arabia all'inizio di dicembre, è tornato in nazionale come titolare per la Coppa d'Africa che si sta svolgendo in Marocco.