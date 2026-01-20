Lacrime, bandiere, balli e urla: la parata emozionante del Senegal campione d'Africa

Quasi un giorno di festa. Il Ministero dell’Istruzione nazionale del Senegal, nella giornata dedicata alla parata dei Leoni della Teranga campioni della Coppa d'Africa 2025, ha annunciato per ragioni di sicurezza la sospensione delle lezioni nelle scuole e negli istituti appartenenti alle Accademie di Dakar, Pikine-Guédiawaye e Rufisque. Questo quanto riferito da RTS Senegal, che precisa come il ministero preveda regolare attività didattica invece in tutte le altre Accademie del Paese, conformemente al calendario scolastico in vigore.

La celebrazione di un trionfo epico, però, rimane. Reduce da 3 finali nelle ultime 4 edizioni della CAN 2025, il Senegal di Pape Thiaw è riuscito a superare il Marocco in casa propria - da paese ospitante qual è stato - negando la riconquista della coppa ai Leoni dell'Atlante dopo 50 anni di astinenza. E agguantando la tanto desiderata Coppa, con l'ex Napoli Kalidou Koulibaly in veste di capitano a sollevare in cielo il trofeo dopo il gol-vittoria di Papa Gueye al 97' dei tempi supplementari.

Al momento la parata del Senegal è in corso, tra le arterie principali della capitale Dakar, con i giocatori in festa a bordo di un pullman dedicato e scortati dalla polizia. Fiumana di tifosi (donne, uomini, bambini di ogni età) e bandiere del Senegal, a tinte verdi, gialle e rosse. Nel corso dei festeggiamenti, la gente riversata per le strade a ballare, gioire, urlare di felicità.

Con gli operatori di sicurezza a fatica riescono a tenere a distanza le persone dal tragitto stabilito per la passerella dei campioni di Coppa d'Africa, che riprendono con il sorriso stampato sulle labbra l'avvenimento con i propri smartphone. Con tanto di selfie e foto ricordo. Immagini che stringono il cuore, di un popolo che ha atteso molto per poter festeggiare con i suoi eroi il secondo titolo di Coppa d'Africa nella storia della Nazionale. Al seguito dell'autobus allestito per la parata del Senegal campione un numero indefinito di persone a rincorrere la squadra di coach Thiaw, con la strada letteralmente invasa da tifosi e colori del Paese, ancora increduli per l'impresa. Chi tra i sorrisi, chi ripreso in lacrime, con saluti rivolti direttamente ai Leoni a bordo del bus.