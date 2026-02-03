Menu Serie ASerie BSerie CCalcio EsteroFormazioniCalendariScommessePronostici
Koulibaly accoglie Benzema alla corte di Inzaghi: "Ci darà una grande mano"

Koulibaly accoglie Benzema alla corte di Inzaghi: "Ci darà una grande mano"
© foto di www.imagephotoagency.it
Oggi alle 22:26Calcio estero
Michele Pavese

Karim Benzema lascia Al Ittihad ma non l’Arabia Saudita. L’attaccante francese, 39 anni, nonostante un bilancio impressionante con 54 gol e 17 assist in 83 presenze e un Double nella passata stagione, ha rifiutato la proposta di rinnovo del club, giudicandola insufficiente, spingendo le parti a separarsi consensualmente.

Subito dopo, l’ex stella del Real Madrid ha firmato con la squadra leader della Saudi Pro League, l'Al-Hilal, fino a giugno 2027. L’operazione è stata ufficializzata senza alcuna indennità di trasferimento, assicurando al club allenato da Simone Inzaghi uno dei nomi più prestigiosi del campionato saudita. Nel nuovo spogliatoio, l’arrivo del Pallone d’Oro 2022 ha subito acceso l’entusiasmo. Kalidou Koulibaly, fresco vincitore della CAN 2025 con il Senegal, ha commentato: "Ci eravamo già parlati e sapevamo che poteva darci una grande mano. Arriverà con enorme motivazione. Faremo di tutto perché sia nelle migliori condizioni e ci aiuti a raggiungere i nostri obiettivi".

Con Benzema a disposizione, l'Al-Hilal aggiunge qualità ed esperienza a un attacco già fortissimo, puntando a consolidare il primo posto e a competere al meglio anche nelle competizioni continentali.

