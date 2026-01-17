LaLiga, colpaccio del Betis Siviglia: 2-0 col Villarreal in 10, gol negato a Buchanan

Il Betis Siviglia è sceso in campo con autorevolezza contro il Villarreal, ma solamente nel secondo tempo Ruibal è riuscito a rompere l’equilibrio. L'ex Inter Buchanan ha avuto un’occasione molto chiara per pareggiare, ma il portiere verdiblanco è riuscito a intervenire e salvare tutto. Poi, con un uomo in più per l'espulsione di Comesana al minuto 76, i beticos sono riusciti ad arrotondare il vantaggio con un gran gol di Fornals (assist di Antony).

Vittoria pesantissima per il Betis, che stoppa terribilmente il Submarino Amarillo e si porta a -2 dall'Espanyol quinto. In piena zona Europa. Perde drasticamente terreno nell'inseguimento sul Real Madrid il Villarreal, con 7 punti di ritardo in classifica di LaLiga.

LaLiga, 20a giornata

Venerdì 16 gennaio

Espanyol-Girona 0-2

Sabato 17 gennaio

Real Madrid-Levante 2-0

Maiorca-Athletic Bilbao 3-2

Osasuna-Oviedo 3-2

Betis Siviglia-Villarreal 2-0

Domenica 18 gennaio

Getafe-Valencia

Atletico Madrid-Alaves

Celta Vigo-Rayo Vallecano

Real Sociedad-Barcellona

Lunedì 19 gennaio

Elche-Siviglia

La classifica aggiornata

1. Barcellona 49 punti (19)

2. Real Madrid 48 (20)

3. Villarreal 41 (18)

4. Atlético Madrid 38 (19)

5. Espanyol 34 (20)

6. Betis Siviglia 32 (20)

7. Celta Vigo 29 (19)

8. Athletic Bilbao 24 (20)

9. Girona 24 (20)

10. Elche 23 (19)

11. Vallecano 22 (19)

12. Osasuna 22 (20)

13 Real Sociedad 21 (19)

14. Getafe 21 (19)

15. Maiorca 21 (20)

16. Siviglia 20 (19)

17. Alaves 19 (19)

18. Valencia 17 (19)

19. Levante 14 (19)

20. Oviedo 13 (20)