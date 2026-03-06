Corinthians, ecco Lingard: "Ho visto i tifosi gridare in aeroporto, non vedo l'ora di giocare"

Il Corinthians ha annunciato nella giornata odierna l'ingaggio del trequartista Jesse Lingard. A 33 anni il trequartista inglese si rimette in gioco in Brasile dopo l'esperienza all'estero in Corea del Sud all'FC Seoul: rimasto svincolato l'1 gennaio, l'ex giocatore del Manchester United e grande amico di Memphis Depay (hanno giocato insieme in Premier League) ha firmato un contratto con il Timão fino a dicembre 2026, con opzione di rinnovo automatico fino alla fine del 2027 al raggiungimento di determinati obiettivi contrattuali.

"Per prima cosa, ho visto i tifosi all'aeroporto gridare: 'Vai, Corinthians! Vai, Corinthians!', sapete? C'è tantissima passione da parte dei tifosi, il che è meraviglioso da vedere. Il centro sportivo qui è incredibile. I giocatori mi hanno accolto a braccia aperte, così come l'allenatore e il direttore. È stato fantastico conoscerli. Le mie prime impressioni? Sono molto felice e non vedo l'ora di giocare", ha commentato Lingard ai canali ufficiali del club brasiliano.

Lingard era senza squadra, dopo aver lasciato l'FC Seoul, ed è arrivato al Parque São Jorge a parametro zero. Cresciuto nel Manchester United, ha avuto un impatto significativo tra il 2015 e il 2020, giocando proprio insieme a Depay nella stagione 2015/16. Con la maglia dei Red Devils ha sollevato 4 trofei: una Europa League, una FA Cup, una Coppa di Lega e una Community Shield, collezionando 35 gol in 232 partite. In patria ha vestito anche le maglie di Derby County, West Ham e Nottingham Forest.