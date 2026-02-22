LaLiga, tra sorpassi e contro sorpassi oggi il Barcellona può tornare davanti al Real: il programma
Continua questa domenica la 25^ giornata de LaLiga con quattro partite in programma. Ad aprire il palinsesto sarà la sfida tra il Getafe e il Siviglia alle ore 14:00. Si prosegue al New Spotify Camp Nou con il Barcellona che potrebbe contro sorpassare il Real Madrid - fermato ieri dall'Osasuna dell'italiano Alessio Lisci - ospitando il Levante. Alle ore 18:30 il Celta Vigo sarà impegnato contro il Maiorca. Si chiude, infine, alla Ceramica dove è in programma Villarreal contro Valencia alle ore 21:00.
Il programma della 25^ giornata
Venerdì 20 febbraio
Athletic Bilbao - Elche 2-1
Sabato 21 febbraio
Real Sociedad - Real Oviedo 3-3
Real Betis - Rayo Vallecano 1-1
Osasuna - Real Madrid 2-1
Atlético Madrid - Espanyol 4-2
Domenica 22 febbraio
Getafe - Siviglia ore 14:00
Barcellona - Levante ore 16:15
Celta Vigo - Maiorca ore 18:30
Villarreal - Valencia ore 21:00
Lunedì 23 febbraio
Alaves - Girona ore 21:00
Questa la classifica de LaLiga
1. Real Madrid – 60 pt (25 partite giocate)
2. Barcellona – 58 pt (24)
3. Villarreal CF – 48 pt (24)
4. Atlético Madrid – 48 pt (25)
5. Real Betis – 42 pt (25)
6. Espanyol – 35 pt (25)
7. Celta Vigo – 34 pt (24)
8. Athletic Bilbao – 34 pt (25)
9. Osasuna – 33 pt (25)
10. Real Sociedad – 32 pt (25)
11. Getafe CF – 29 pt (24)
12. Girona FC – 29 pt (24)
13. Sevilla FC – 26 pt (24)
14. Rayo Vallecano – 26 pt (24)
15. Deportivo Alavés – 26 pt (24)
16. Valencia CF – 26 pt (24)
17. Elche CF – 25 pt (25)
18. RCD Mallorca – 24 pt (24)
19. Levante UD – 18 pt (24)
20. Real Oviedo – 17 pt (24)