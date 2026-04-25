LaLiga, il Barcellona liquida il Getafe e si porta a un passo dal titolo: ora è a +11 sul Real
Il Barcellona è a un passo dalla conquista del titolo di campione di Spagna. I blaugrana piegano per 2-0 il Getafe e si portano a +11 sul Real Madrid. La prossima settimana potrebbe arrivare la certezza matematica del trionfo per i catalani. A decidere il match un gol per tempo, il primo di Fermin e il secondo firmato da Rashford.
LaLiga, il programma del 32° turno
Venerdì 24 aprile
Real Betis - Real Madrid 1-1
Sabato 25 aprile
Alaves - Maiorca 2-1
Getafe - Barcellona 0-2
Valencia - Girona
Atlético Madrid - Athletic Club
Domenica 26 aprile
Rayo Vallecano - Real Sociedad
Real Oviedo - Elche
Osasuna – Siviglia
Villarreal - Celta Vigo
Lunedì 27 aprile
Espanyol - Levante
Classifica
Barcellona 85*
Real Madrid 74*
Villarreal 62
Atlético Madrid 57
Betis 50*
Getafe 44*
Celta Vigo 44
Real Sociedad 42
Athletic Bilbao 41
Osasuna 39
Rayo Vallecano 38
Espanyol 38
Girona 38
Valencia 36
Alavés 36*
Maiorca 35*
Elche 35
Sevilla 34
Levante 32
Oviedo 28
* = Una partita in più