Barcellona a un passo dal titolo: la festa si può scatenare già il prossimo week-end
Il Barcelona vede il traguardo sempre più vicino. Dopo il successo per 2-0 sul campo del Getafe, firmato dai gol di Fermín López e Marcus Rashford, la squadra allenata da Hansi Flick è ormai a un passo dalla conquista della Liga.
Il pareggio del Real Madrid contro il Betis, unito al successo dei catalani, ha ampliato il vantaggio blaugrana a 11 punti a cinque giornate dal termine del campionato. Un margine che permette ai catalani di iniziare già a fare calcoli su quando potrebbe arrivare la festa per il titolo numero 29 della loro storia.
La possibilità di festeggiare già nel prossimo fine settimana è concreta: il Barcellona dovrà vincere sabato sera contro l’Osasuna a El Sadar, sperando poi che il Real Madrid non riesca a imporsi nel derby contro l’Espanyol. In questo caso, la Liga sarebbe matematicamente assegnata.
Se invece il distacco dovesse restare invariato, tutto potrebbe decidersi nel Clásico del 10 maggio allo Spotify Camp Nou: ai blaugrana basterebbe anche un pareggio per laurearsi campioni davanti al proprio pubblico.
In alternativa, resterebbero le ultime tre giornate, con il Barcellona impegnato contro Deportivo Alavés, ancora il Betis e infine il Valencia CF. Un finale di stagione che potrebbe trasformarsi presto in una grande festa per i tifosi catalani.