TMW Tottenham, De Zerbi sorride: prima vittoria del 2026. All'82', contro il Wolverhampton già retrocesso

Correva l'anno 2025, un 28 dicembre: il Tottenham vinceva in trasferta lo scontro diretto contro il Crystal Palace dopo due brutte sconfitte, una boccata d'ossigeno per la squadra di Frank. E invece no, per quella al Selhurst Park sarebbe rimasta l'ultima vittoria in Premier League degli Spurs prima di oggi, quasi cinque mesi dopo. Da allora il Tottenham è effettivamente tornato al successo, ma sempre in Champions, con Dortmund, Eintracht e Atletico Madrid (inutile, visto il tracollo di Madrid).

Due cambi di tecnico dopo, da Frank a Tudor e da Tudor a De Zerbi, gli Spurs hanno saputo ritrovare il successo in una gara particolarissima come quella di oggi: una sconfitta avrebbe messo una sorta di pietra tombale sulla salvezza, considerando anche un calendario che vede gli Spurs in procinto di affrontare Aston Villa, Chelsea, Leeds ed Everton nelle ultime quattro. Per riuscirci hanno avuto bisogno di un gol all'82' di João Palhinha e cosa da non sottovalutare, hanno ritrovato il successo contro il Wolverhampton già retrocesso da un pezzo. La strada per la permanenza in Premier dunque è ancora bella in salita e ricca di ostacoli.

Premier League, il programma del 34° turno

Martedì 21 aprile

Brighton - Chelsea 3-0



Mercoledì 22 aprile

Bournemouth - Leeds 2-2

Burnley - Manchester City 0-1

Venerdì 24 aprile

Sunderland - Nottingham Forest 0-5

Sabato 25 aprile

Fulham - Aston Villa 1-0

Liverpool - Crystal Palace 3-1

West Ham - Everton 2-1

Wolves - Tottenham 0-1

Arsenal - Newcastle

Lunedì 27 aprile

Manchester United - Brentford

Classifica

1. Manchester City 70

2. Arsenal 70

3. Manchester United 58

4. Liverpool 58

5. Aston Villa 58

6. Brighton 50

7. Bournemouth 49

8. Chelsea 48

9. Brentford 48

10. Fulham 48

11. Everton 47

12. Sunderland 46

13. Crystal Palace 43

14. Newcastle 42

15. Leeds 40

16. Nottingham Forest 39

17. West Ham 36

18. Tottenham 34

19. Burnley 20

20. Wolverhampton 17