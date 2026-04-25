Tottenham, De Zerbi sorride: prima vittoria del 2026. All'82', contro il Wolverhampton già retrocesso
Correva l'anno 2025, un 28 dicembre: il Tottenham vinceva in trasferta lo scontro diretto contro il Crystal Palace dopo due brutte sconfitte, una boccata d'ossigeno per la squadra di Frank. E invece no, per quella al Selhurst Park sarebbe rimasta l'ultima vittoria in Premier League degli Spurs prima di oggi, quasi cinque mesi dopo. Da allora il Tottenham è effettivamente tornato al successo, ma sempre in Champions, con Dortmund, Eintracht e Atletico Madrid (inutile, visto il tracollo di Madrid).
Due cambi di tecnico dopo, da Frank a Tudor e da Tudor a De Zerbi, gli Spurs hanno saputo ritrovare il successo in una gara particolarissima come quella di oggi: una sconfitta avrebbe messo una sorta di pietra tombale sulla salvezza, considerando anche un calendario che vede gli Spurs in procinto di affrontare Aston Villa, Chelsea, Leeds ed Everton nelle ultime quattro. Per riuscirci hanno avuto bisogno di un gol all'82' di João Palhinha e cosa da non sottovalutare, hanno ritrovato il successo contro il Wolverhampton già retrocesso da un pezzo. La strada per la permanenza in Premier dunque è ancora bella in salita e ricca di ostacoli.
Premier League, il programma del 34° turno
Martedì 21 aprile
Brighton - Chelsea 3-0
Mercoledì 22 aprile
Bournemouth - Leeds 2-2
Burnley - Manchester City 0-1
Venerdì 24 aprile
Sunderland - Nottingham Forest 0-5
Sabato 25 aprile
Fulham - Aston Villa 1-0
Liverpool - Crystal Palace 3-1
West Ham - Everton 2-1
Wolves - Tottenham 0-1
Arsenal - Newcastle
Lunedì 27 aprile
Manchester United - Brentford
Classifica
1. Manchester City 70
2. Arsenal 70
3. Manchester United 58
4. Liverpool 58
5. Aston Villa 58
6. Brighton 50
7. Bournemouth 49
8. Chelsea 48
9. Brentford 48
10. Fulham 48
11. Everton 47
12. Sunderland 46
13. Crystal Palace 43
14. Newcastle 42
15. Leeds 40
16. Nottingham Forest 39
17. West Ham 36
18. Tottenham 34
19. Burnley 20
20. Wolverhampton 17