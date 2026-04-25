Bundesliga, che spettacolo a Mainz! 3-0 a fine primo tempo, 3-4 il finale: vince il Bayern

Uno spettacolo clamoroso, ma sicuramente brutto per i tifosi del Mainz, ha incendiato la Bundesliga: alla Mewa Arena succede di tutto, con 7 gol segnati, tre nel primo tempo e quattro nella ripresa. Quelli dei primi 45' li segna tutti la squadra di Urs Fischer, i quattro della ripresa sono del Bayern Monaco, evidentemente non pago della vittoria del titolo con due mesi di anticipo. Kohr, Nebel e Becker spaventano i campioni di Germania, che nella ripresa si scatenano con Jackson, Olise, Musiala e il solito Kane (e sono 33 in campionato).

Bundesliga, il programma del 31° turno

Venerdì 24 aprile

Lipsia - Union Berlino 3-1

Sabato 25 aprile

Mainz - Bayern Monaco 3-4

Wolfsburg - Borussia M’gladbach 0-0

Augsburg - Eintracht Francoforte 1-1

Colonia - Bayer Leverkusen 1-2

Heidenheim - St. Pauli 2-0

Amburgo - Hoffenheim

Domenica 26 aprile

Stoccarda - Werder Brema

Borussia Dortmund - Friburgo

Classifica

Bayern Monaco 82

Borussia Dortmund 64

Lipsia 62

Stoccarda 56

Leverkusen 55

Hoffenheim 54

Friburgo 43

Francoforte 43

Augsburg 37

Mainz 34

Union Berlino 32

Mönchengladbach 32

Colonia 31

Amburgo 31

Werder Brema 31

St Pauli 26

Wolfsburg 25

Heidenheim 22