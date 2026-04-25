Bundesliga, che spettacolo a Mainz! 3-0 a fine primo tempo, 3-4 il finale: vince il Bayern
Uno spettacolo clamoroso, ma sicuramente brutto per i tifosi del Mainz, ha incendiato la Bundesliga: alla Mewa Arena succede di tutto, con 7 gol segnati, tre nel primo tempo e quattro nella ripresa. Quelli dei primi 45' li segna tutti la squadra di Urs Fischer, i quattro della ripresa sono del Bayern Monaco, evidentemente non pago della vittoria del titolo con due mesi di anticipo. Kohr, Nebel e Becker spaventano i campioni di Germania, che nella ripresa si scatenano con Jackson, Olise, Musiala e il solito Kane (e sono 33 in campionato).
Bundesliga, il programma del 31° turno
Venerdì 24 aprile
Lipsia - Union Berlino 3-1
Sabato 25 aprile
Mainz - Bayern Monaco 3-4
Wolfsburg - Borussia M’gladbach 0-0
Augsburg - Eintracht Francoforte 1-1
Colonia - Bayer Leverkusen 1-2
Heidenheim - St. Pauli 2-0
Amburgo - Hoffenheim
Domenica 26 aprile
Stoccarda - Werder Brema
Borussia Dortmund - Friburgo
Classifica
Bayern Monaco 82
Borussia Dortmund 64
Lipsia 62
Stoccarda 56
Leverkusen 55
Hoffenheim 54
Friburgo 43
Francoforte 43
Augsburg 37
Mainz 34
Union Berlino 32
Mönchengladbach 32
Colonia 31
Amburgo 31
Werder Brema 31
St Pauli 26
Wolfsburg 25
Heidenheim 22