Premier League, vincono West Ham e Tottenham: tutto invariato in zona retrocessione
La classifica di Premier League non cambia faccia, specie in zona retrocessione: vincono sia West Ham che Tottenham, così gli Spurs rimangono terzultimi a quota 34 punti, sempre due lunghezze dietro gli Hammers. Importante successo del Liverpool, passando ai piani alti, che aggancia l'Aston Villa e lo spodesta dal quarto posto in virtù della differenza reti superiore.
Premier League, il programma del 34° turno
Martedì 21 aprile
Brighton - Chelsea 3-0
Mercoledì 22 aprile
Bournemouth - Leeds 2-2
Burnley - Manchester City 0-1
Venerdì 24 aprile
Sunderland - Nottingham Forest 0-5
Sabato 25 aprile
Fulham - Aston Villa 1-0
Liverpool - Crystal Palace 3-1
West Ham - Everton 2-1
Wolves - Tottenham 0-1
Arsenal - Newcastle
Lunedì 27 aprile
Manchester United - Brentford
Classifica
1. Manchester City 70
2. Arsenal 70
3. Manchester United 58
4. Liverpool 58
5. Aston Villa 58
6. Brighton 50
7. Bournemouth 49
8. Chelsea 48
9. Brentford 48
10. Fulham 48
11. Everton 47
12. Sunderland 46
13. Crystal Palace 43
14. Newcastle 42
15. Leeds 40
16. Nottingham Forest 39
17. West Ham 36
18. Tottenham 34
19. Burnley 20
20. Wolverhampton 17