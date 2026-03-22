LaLiga, show e 5 gol nel derby di Madrid: doppietta Vinicius e Atletico ko. Il Real vede il Barça
Il derby di Madrid se lo prende il Real. I blancos rimangono aggrappato alla lotta ne LaLiga, consapevoli del successo di misura del Barcellona oggi e battono l'Atletico con un 3-2 da cardiopalma.
Lookman aveva portato in vantaggio i colchoneros, poi un rigore di Vinicius ha riaperto i giochi. Valverde formato super per il gol del momentaneo sorpasso, fino al pareggio insperato su eurogol di Molina. Ma è stata la stella brasiliana del Real Madrid a centrare la rete del contro-sorpasso per regalare un successo pesantissimo ad Alvaro Arbeloa. Tre punti che riportano le merengues a contatto con il Barcellona, a -3 dalla vetta di campionato spagnolo.
Finale
Real Madrid - Atletico Madrid 3-2
33' Lookman (A), 52' rigore Vinicius (R), 55' Valverde (R), 66' Molina (A), 72' Vinicius (R)
LaLiga, il programma completo
Venerdì 20 marzo
Villarreal - Real Sociedad 3-1
Sabato 21 marzo
Elche - Maiorca 2-1
Espanyol - Getafe 1-2
Levante - Real Oviedo 4-2
Osasuna - Girona 1-0
Siviglia - Valencia 0-2
Domenica 22 marzo
Barcellona - Rayo Vallecano 1-0
Celta Vigo - Alaves 3-4
Athletic Club - Betis 2-1
Real Madrid - Atletico Madrid 3-2
La classifica de LaLiga
1. Barcellona 73 punti (29)
2. Real Madrid 69 (29)
3. Villarreal 58 (29)
4. Atletico Madrid 57 (29)
5. Betis Siviglia 44 (29)
6. Celta Vigo 41 (29)
7. Real Sociedad 38 (29)
8. Getafe 38 (29)
9. Athletic Bilbao 38 (29)
10. Osasuna 37 (29)
11. Espanyol 37 (29)
12. Valencia 35 (29)
13. Girona 34 (29)
14. Rayo Vallecano 32 (29)
15. Siviglia 31 (29)
16. Alaves 31 (29)
17. Elche 29 (29)
18. Maiorca 28 (29)
19. Levante 26 (29)
20. Real Oviedo 21 (29)
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