Porto, Farioli non perde dal 9 febbraio: 2-1 al Braga. Le chance per il titolo di Liga Portugal

In Liga Portugal è tempo di fare i conti. Con 27 giornate già disputate - una in meno per Sporting e Tondela - ne mancano solo 7 alla fine della stagione e le tre big continuano a sognare l'obiettivo principale, ossia il titolo del campionato.

In questo momento però il Porto è nettamente in vantaggio su tutti, a +7 dallo Sporting secondo e da Mourinho col Benfica terzo ma sempre con 65 punti totali. Questo sera però fuori casa i dragoes hanno superato la prova del nove a Braga, restando in testa con sette lunghezze di vantaggio sui leoes.

Ovviamente le rivali inseguitrici sperano in un passo falso del Porto, nel frattempo il tecnico italiano di 36 anni mantiene un ruolino di marcia invidiabile: dal 9 febbraio ad oggi Farioli non ha mai perso una partita di campionato. Sono arrivate cinque vittorie e due pareggi. Mentre il 2 febbraio scorso incassava la prima e unica sconfitta stagionale contro il Casa Pia.

La classifica

1. Porto 72 punti (27 gare giocate)

2. Sporting 65 (26)

3. Benfica 65 (27)

4. Braga 46 (26)

5. Famalicao 45 (27)

6. Gil Vicente 42 (27)

7. Estoril 37 (27)

8. Moreirense 35 (27)

9. Guimaraes 32 (27)

10. Rio Ave 30 (27)

11. Alverca 29 (27)

12. Arouca 29 (27)

13. Santa Clara 28 (27)

14. Estrela 28 (27)

15. Casa Pia 24 (26)

16. Nacional 22 (27)

17. Tondela 20

18. AFS 11 (27)