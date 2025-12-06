Lo Stoccarda fermerà la corsa del Bayern Monaco? Il programma del 13° turno in Bundesliga

Chi fermerà il Bayern Monaco? E' la domanda che ci si pone da diverse settimane in Bundesliga. Il cammino degli uomini di Vincent Kompany è pressoché immacolato con l'unico pareggio contro l'Union Berlino in mezzo a sole vittorie. I bavaresi proveranno a proseguire la loro striscia positiva in casa dello Stoccarda, autore fin qui di un inizio di campionato positivo e voglioso di fermare la corazzata biancorossa.

Al Lipsia e al Borussia Dortmund il compito di provare ad accorciare le distanze dalla vetta e rendere più avvincente un campionato che sembra essere orientato a non avere storia. I primi ospiteranno l'Eintracht Francoforte mentre i gialloneri della Ruhr attenderanno al Westfalenstadion l'Hoffenheim. Chi vuole rimanere in corsa per un posto nella prossima Champions League, lotta assai serrata, è il Bayer Leverkusen che per il momento occupa il quarto posto. I rossoneri affronteranno in trasferta l'Augusta.

BUNDESLIGA, LA 13ª GIORNATA

Mainz-Borussia Mönchengladbach 0-1

Augsburg-Bayer Leverkusen

Colonia-St. Pauli

Heidenheim-Friburgo

Stoccarda-Bayern Monaco

Wolfsburg-Union Berlino

Lipsia-Eintracht Francoforte

Amburgo-Werder Brema

Borussia Dortmund-Hoffenheim

CLASSIFICA

1. Bayern 34

2. Lipsia 26

3. Borussia Dortmund 25

4. Bayer Leverkusen 23

5. Hoffenheim 23

6. Stoccarda 22

7. Eintracht Francoforte 21

8. Friburgo 16

9. Werder Brema 16

10. Borussia Monchengladbach 13*

11. Union Berlino 15

12. Colonia 15

13. Amburgo 12

14. Augusta 10

15. Wolfsburg 9

16. Heidenheim 8

17. St. Pauli 7

18. Mainz 6*

*una gara in più