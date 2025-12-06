Brasile, Neymar ce la farà per i Mondiali? Ancelotti: "Se in forma e migliore di chiunque altro"

Il Brasile conosce il suo destino. Ai Mondiali 2026 come diretti avversari nel girone C se la vedrà con Marocco, Haiti e Scozia. Le aspettative sulla Seleção sono elevatissime, mentre gli occhi di tutti sono puntati sul lavoro del commissario tecnico Carlo Ancelotti. La nazionale verdeoro deve rifarsi di svariati arresti imprevisti lungo gli ultimi tragitti compiuti nelle edizioni passate della Coppa del Mondo, spesso ridotta a poche individualità forti e capaci di fare la differenza nei momenti salienti.

Quella maggiormente evocata dai giornalisti di tutto il mondo è ovviamente Neymar Jr, attuale giocatore del Santos e miglior marcatore del Brasile (79 gol) che non è stato convocato nell’ultima tournée di novembre e questo ha sollevato diversi interrogativi sulla sua futura presenza al Mondiale. A proposito di questo, Ancelotti ha preso parola: "Capisco perfettamente l’interesse suscitato da Neymar", ha esordito. Predicando poi calma: "Tengo a precisare che siamo a dicembre, la Coppa del Mondo si giocherà a giugno, e io sceglierò la squadra che vi parteciperà a maggio".

Badando poi a rammentare un aspetto vincolante, ossia la forma fisica di O'Ney: "Se Neymar meriterà di esserci, se sarà in piena forma, migliore di chiunque altro, giocherà la Coppa del Mondo, punto e basta. Non devo nulla a nessuno". Reduce dalla recente tripletta ai danni del Juventude e che avvicina il Santos alla salvezza, tutto nonostante la rottura del menisco e il rischio di mettere a repentaglio la sua carriera.