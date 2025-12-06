Menu Serie ASerie BSerie CCalcio EsteroFormazioniCalendariScommessePronostici
Eventi LiveCalciomercato H24MobileNetworkRedazioneContatti
Canali Serie A atalantabolognacagliaricomocremonesefiorentinagenoahellas veronainterjuventuslazioleccemilannapoliparmapisaromasassuolotorinoudinese
Canali altre squadre ascoliavellinobaribeneventobresciacasertanacesenafrosinonelatinalivornonocerinapalermoperugiapescarapordenonepotenzaregginasalernitanasampdoriasassuoloturris
Altri canali mondiale per clubserie bserie cchampions leaguefantacalciopodcaststatistiche
NetworkEventi liveTMW RadioTMW MagazineTMW NewsCalciomercato h24

Marocco, Hakimi in ripresa. Il CT: "Ha voglia della Coppa d'Africa, speriamo sia disponibile"

Marocco, Hakimi in ripresa. Il CT: "Ha voglia della Coppa d'Africa, speriamo sia disponibile"TUTTO mercato WEB
© foto di www.imagephotoagency.it
Yvonne Alessandro
Oggi alle 10:56Calcio estero
Yvonne Alessandro

Presente negli Stati Uniti per assistere al sorteggio dei Mondiali 2026, il commissario tecnico del Marocco Walid Regragui non ha potuto evitare le domande sulla Coppa d’Africa che i Leoni dell'Atlante disputeranno a partire dal 21 dicembre. E molte attenzioni si sono concentrate attorno alla condizione fisica di Achraf Hakimi, terzino destro del PSG, vittima di una grave distorsione alla caviglia sinistra in occasione della sconfitta contro il Bayern Monaco in Champions League (1-2).

"Sta bene. Sta facendo tutto ciò che deve fare. È un grande lavoratore. Ha voglia di essere presente fin dalla prima partita", ha dichiarato il selezionatore marocchino ai microfoni di RMC Sport. "Lavora duramente sulla sua lesione. Non si è mai fermato, fedele a se stesso, con un grande spirito. È il nostro leader, il nostro capitano, il nostro Pallone d’Oro, quindi speriamo che sia disponibile già dalla prima partita", ha aggiunto Regragui.

Il Marocco inizierà la sua CAN contro le Comore il 21 dicembre, prima di affrontare Mali e Zambia. Grande rivelazione all'ultimo Mondiale in Qatar nel 2022, invece, il Marocco ha cambiato il proprio status e in estate dovrà fare i conti con la maxi sfida contro il Brasile nel gruppo C: "Rispetteremo tutti i nostri avversari per essere all’altezza", ha precisato il CT. "Ma il Brasile resta un potenziale vincitore. Averlo nel nostro girone e affrontarlo già alla prima partita non è mai facile. Hanno recuperato uno dei migliori allenatori del mondo (Carlo Ancelotti, ndr), che darà loro serenità".

Articoli correlati
Hakimi e il Real Madrid, una storia d'amore e un ritorno che non si è ancora concretizzato... Hakimi e il Real Madrid, una storia d'amore e un ritorno che non si è ancora concretizzato
Marocco, il CT ride: "Infortunio Hakimi? Giusto per tornare in Coppa d'Africa, sarà... Marocco, il CT ride: "Infortunio Hakimi? Giusto per tornare in Coppa d'Africa, sarà un animale"
PSG, Al-Khelaifi celebra Hakimi: "Miglior calciatore africano e uno dei top al mondo"... PSG, Al-Khelaifi celebra Hakimi: "Miglior calciatore africano e uno dei top al mondo"
Altre notizie Calcio estero
USA ai Mondiali, ma Pochettino confida: "Vorrei tornare in Premier League. Ci penso... USA ai Mondiali, ma Pochettino confida: "Vorrei tornare in Premier League. Ci penso sempre"
Vancouver, finale contro Messi. Muller oltre il problema al polpaccio: "In ogni caso... Vancouver, finale contro Messi. Muller oltre il problema al polpaccio: "In ogni caso ci sarò"
Marocco, Hakimi in ripresa. Il CT: "Ha voglia della Coppa d'Africa, speriamo sia... Marocco, Hakimi in ripresa. Il CT: "Ha voglia della Coppa d'Africa, speriamo sia disponibile"
Brasile, Neymar ce la farà per i Mondiali? Ancelotti: "Se in forma e migliore di... Brasile, Neymar ce la farà per i Mondiali? Ancelotti: "Se in forma e migliore di chiunque altro"
OM ko a Lille, De Zerbi duro con i suoi: "Abbiamo giocato male e meritato di perdere"... OM ko a Lille, De Zerbi duro con i suoi: "Abbiamo giocato male e meritato di perdere"
Il PSG spera nel Nantes, ma domani dovrà battere il Rennes per la vetta: il 15° turno... Il PSG spera nel Nantes, ma domani dovrà battere il Rennes per la vetta: il 15° turno di Ligue 1
Lo Stoccarda fermerà la corsa del Bayern Monaco? Il programma del 13° turno in Bundesliga... Lo Stoccarda fermerà la corsa del Bayern Monaco? Il programma del 13° turno in Bundesliga
Prosegue il duello fra Barcellona e Real, l'Atletico a San Mamés: il 15° turno de... Prosegue il duello fra Barcellona e Real, l'Atletico a San Mamés: il 15° turno de LaLiga
Editoriale di Niccolò Ceccarini Immagine box laterale di Niccolò Ceccarini Milan, c’e anche l’ipotesi Mateta per l’attacco. E in Italia si valuta Pellegrino. Tutte le big di serie A su Palestra. Napoli, giorni decisivi per Mainoo, l’alternativa può essere Maigassa
Le più lette
1 Torino-Milan, le probabili formazioni: Ricci al posto di Fofana, davanti Leao e Pulisic
2 Napoli-Juventus, le probabili formazioni: Elmas accanto a McTominay, David è confermato
3 Inter-Como, le probabili formazioni: Diouf si candida, Fabregas se la gioca con Morata
4 Lazio-Bologna, le probabili formazioni: in porta torna Provedel, ballottaggio tra Holm e Zortea
5 Milan, c’e anche l’ipotesi Mateta per l’attacco. E in Italia si valuta Pellegrino. Tutte le big di serie A su Palestra. Napoli, giorni decisivi per Mainoo, l’alternativa può essere Maigassa
Ora in radio
Repliche 00:00Repliche live!
Le repliche di TMW Radio
Guelfi e Ghibellini 11:05Guelfi e Ghibellini
Guelfi e Ghibellini la trasmissione che strizza l'occhio al calcio attraverso argomenti leggeri passando per la cucina la cronaca la attualità e la politica.
Repliche 13:05Repliche
Le repliche di TMW Radio
Primo piano
Immagine top news n.0 Milan, Ricci e la parola bandita dallo spogliatoio: "Scudetto? Allegri non ce lo fa pronunciare"
Immagine top news n.1 A Lecce brilla la stellina Berisha: lo racconta il responsabile del settore giovanile dello Young Boys
Immagine top news n.2 Serie A, 14^ giornata LIVE: chance dal 1' per Zielinski, Elmas e Dybala
Immagine top news n.3 La storia finita tra Mainoo e lo United. Amorim sbotta e ora Conte spera
Immagine top news n.4 Alessandro Ruggeri a 360 gradi: "Klopp il dopo Gasp? Sarei tornato allo stadio"
Immagine top news n.5 Il punto sul rinnovo di Kenan Yildiz con la Juventus e le sirene delle big
Immagine top news n.6 Italia, l'urna di Washington è benevola: se si qualificherà ci saranno Canada, Svizzera e Qatar
Immagine top news n.7 Fabregas ritrova l'Inter: "Non ne parlo, domanda che fa male". Chivu vara il primo ritiro
TMW Podcast
Immagine news podcast primo piano Tutto quello che c'è da sapere sul sorteggio dei gironi Mondiali di oggi Ascolta il podcast
APP TMW
Immagine news podcast n.1 Ederson come Kvaratskhelia: può essere il grande addio di gennaio
Immagine news podcast n.2 L'ammissione di Manna: ecco dove il Napoli farà mercato a gennaio
Immagine news podcast n.3 Il Milan sta crescendo in casa una futura bandiera del club rossonero
Immagine news podcast n.4 L'infortunio di Dusan Vlahovic non cambierà il mercato in attacco della Juventus
TMW Radio Sport
Immagine news Serie C n.1 Petrone: “Ascoli in crescita, Ravenna da primo posto. Derby Brescia-Lumezzane speciale”
Immagine news Serie C n.2 Grammatica: “La terza serie va verso una C élite. Il caso Rimini è un campanello d’allarme”
Immagine news Altre Notizie n.3 Inter-Como, pericolo per Chivu e chance per Fabregas? Il commento degli ospiti
Serie A
Immagine news Serie A n.1 Napoli-Juventus anche sul mercato: da Tiago Gabriel alla novità dalla Spagna
Immagine news Serie A n.2 Daniel Fonseca esalta Conte: "Un gran 'cagac***i': ogni parola un pugno allo stomaco"
Immagine news Serie A n.3 Oggi alle 18 nuovo appuntamento con Dribbling su Rai 2 con il direttore Niccolò Ceccarini
Immagine news Serie A n.4 L'ex Lazio Rambaudi: "Questa squadra mi dà la sensazione che ci crede in quello che fa"
Immagine news Serie A n.5 Materazzi: "Italia, i playoff vanno affrontati tutti uniti. Un'eliminazione sarebbe un fallimento"
Immagine news Serie A n.6 Benfica, Mourinho verso il Napoli: "Squadra difficile, Conte lo conosco bene. Sarà dura"
Serie B
Immagine news Serie B n.1 Mantova, Zan Majer in uscita: anche Catania e Salernitana osservano
Immagine news Serie B n.2 Venezia, il motivo della scomparsa del Leone Alato sulla maglia contro l'Inter
Immagine news Serie B n.3 Serie B, domani al via il 15° turno: occhi su Empoli-Palermo e sul derby ligure a Chiavari
Immagine news Serie B n.4 Avellino, D’Agostino: “Il calcio è la nostra identità. Sogniamo il ritorno in Serie A”
Immagine news Serie B n.5 Padova, Russini e Voltan verso l'addio: il Siracusa torna sull'attaccante
Immagine news Serie B n.6 Sampdoria, Pedrola verso l'addio a gennaio: ritorno in Spagna dopo due anni di infortuni
Serie C
Immagine news Serie C n.1 Trento, Tabbiani: "Vittoria assolutamente meritata. E' un piacere allenare questi ragazzi"
Immagine news Serie C n.2 Catania, Toscano: "La squadra cresce in consapevolezza, gruppo di ragazzi straordinario"
Immagine news Serie C n.3 Livorno, Venturato: "Questo gruppo ha dei valori e abbiamo ampi margini di crescita"
Immagine news Serie C n.4 Sorrento, Bolsius: "Ci teniamo a regalare una soddisfazione ai nostri tifosi"
Immagine news Serie C n.5 Pineto, Tisci teme la Torres: "Società che lavora bene da anni e giocatori di spessore"
Immagine news Serie C n.6 Serie C, 17ª giornata: derby toscano e scontri diretti per la salvezza. Il programma di oggi
Pronostici
Immagine news Pronostici n.1 Pronostico Inter-Como, miglior attacco contro miglior difesa: chi avrà la meglio?
Immagine news Pronostici n.2 Pronostico Sassuolo-Fiorentina, viola obbligati a reagire: Vanoli si gioca tanto
Immagine news Pronostici n.3 Pronostico Lazio-Milan, clima bollente all'Olimpico: biancocelesti a caccia di vendetta
Calcio femminile
Immagine news Calcio femminile n.1 Serie A Women, si riparte col 'classico' Roma-Juventus. Milan in casa del Napoli
Immagine news Calcio femminile n.2 Sassuolo, Sabatino: "Calcio femminile cambiato radicalmente. Vorrei tornare giovane"
Immagine news Calcio femminile n.3 Roma, Rossettini: "C'è eccitazione per la sfida alla Juventus. Ma non sarà decisiva"
Immagine news Calcio femminile n.4 Juventus, Canzi: "Roma? Gara che si presenta da sola. Non sarà come la finale di coppa"
Immagine news Calcio femminile n.5 The Guardian incorona Bonmati: è lei la miglior calciatrice dell'anno: Mariona e Russo sul podio
Immagine news Calcio femminile n.6 Terremoto nel calcio tedesco: i 14 club di Frauen Bundesliga rompono con la Federcalcio
TMW Magazine
Download TMW MagazineTMW Magazine n.164 Download
Storie di Calcio
Immagine news Storie di Calcio n.3Mauro Bressan, dal Milan degli olandesi alla rovesciata epica con la Fiorentina Ascolta il podcast
Calcio2000
Immagine news L'Angolo di Calcio2000 n.3 Si rompono tutti, si può fare qualcosa?