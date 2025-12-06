Marocco, Hakimi in ripresa. Il CT: "Ha voglia della Coppa d'Africa, speriamo sia disponibile"

Presente negli Stati Uniti per assistere al sorteggio dei Mondiali 2026, il commissario tecnico del Marocco Walid Regragui non ha potuto evitare le domande sulla Coppa d’Africa che i Leoni dell'Atlante disputeranno a partire dal 21 dicembre. E molte attenzioni si sono concentrate attorno alla condizione fisica di Achraf Hakimi, terzino destro del PSG, vittima di una grave distorsione alla caviglia sinistra in occasione della sconfitta contro il Bayern Monaco in Champions League (1-2).

"Sta bene. Sta facendo tutto ciò che deve fare. È un grande lavoratore. Ha voglia di essere presente fin dalla prima partita", ha dichiarato il selezionatore marocchino ai microfoni di RMC Sport. "Lavora duramente sulla sua lesione. Non si è mai fermato, fedele a se stesso, con un grande spirito. È il nostro leader, il nostro capitano, il nostro Pallone d’Oro, quindi speriamo che sia disponibile già dalla prima partita", ha aggiunto Regragui.

Il Marocco inizierà la sua CAN contro le Comore il 21 dicembre, prima di affrontare Mali e Zambia. Grande rivelazione all'ultimo Mondiale in Qatar nel 2022, invece, il Marocco ha cambiato il proprio status e in estate dovrà fare i conti con la maxi sfida contro il Brasile nel gruppo C: "Rispetteremo tutti i nostri avversari per essere all’altezza", ha precisato il CT. "Ma il Brasile resta un potenziale vincitore. Averlo nel nostro girone e affrontarlo già alla prima partita non è mai facile. Hanno recuperato uno dei migliori allenatori del mondo (Carlo Ancelotti, ndr), che darà loro serenità".