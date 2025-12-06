L'Arsenal all'esame Aston Villa, il City può approfittarne: la 15a giornata di Premier League
L’Arsenal vuole tentare la fuga. L’impegno per la squadra Mikel Arteta non sarà però per niente facile. I Gunners infatti apriranno questo turno di Premier League scendendo in campo alle ore 13.30 a Birmingham contro l’Aston Villa terzo in classifica. Un turno che, solo apparentemente, potrebbe essere favorevole al Manchester City di Pep Guardiola che ospiterà nel pomeriggio fra le mura amiche il Sunderland.
Il Chelsea invece vuole accorciare le distanze con la vetta della classifica ma la squadra di Enzo Maresca se la dovrà vedere con il Bournemouth. Il sabato calcistico in Inghilterra si concluderà con la trasferta del Liverpool campione in carica di Arne Slot sul campo del Leeds, quest'ultimo a caccia di punti per allontanarsi dalle zone basse della graduatoria. Chiuderà il Manchester United nel monday night dell’Immacolata affronterà il fanalino di coda Wolverhampton.
Di seguito il programam della 15a giornata di campionato:
PREMIER LEAGUE - 15ª GIORNATA
Aston Villa-Arsenal
Bournemouth-Chelsea
Everton-Nottingham Forest
Manchester City-Sunderland
Newcastle-Burnley
Tottenham-Brentford
Leeds-Liverpool
Brighton-West Ham
Fulham-Crystal Palace
Wolverhampton-Manchester United
CLASSIFICA
1. Arsenal 33
2. Manchester City 28
3. Aston Villa 27
4. Chelsea 24
5. Crystal Palace 23
6. Sunderland 23
7. Brighton 22
8. Liverpool 22
9. Manchester United 22
10. Everton 21
11. Brentford 19
12. Bournemouth 19
13. Tottenham 19
14. Newcastle 19
15. Fulham 17
16. Nottingham Forest 15
17. Leeds 14
18. West Ham 12
19. Burnley 10
20. Wolverhampton 2
Guelfi e Ghibellini la trasmissione che strizza l'occhio al calcio attraverso argomenti leggeri passando per la cucina la cronaca la attualità e la politica.