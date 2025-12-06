Prosegue il duello fra Barcellona e Real, l'Atletico a San Mamés: il 15° turno de LaLiga

E che la lotta prosegua. Barcellona e Real Madrid continueranno a contendersi la vetta della classifica a suon di gol. Dopo aver giocato in anticipo la 19a giornata, i blaugrana e le Merengues torneranno in campo questo fine settimana per il 15° turno di campionato aperto ieri sera con lo 0-0 di Oviedo fra i padroni di casa e il Maiorca. Occhi puntati oggi sulla gara di Siviglia dove i catalani alleanti da Hansi Flick affronteranno il Betis mentre domani sarà la volta degli uomini di Xabi Alonso affrontare il Delta Vigo.

Il Villarreal vuole dimostrarsi ancora una volta terzo incomodo cercando di accorciare alle spalle dei due colossi. L’occasione si propone oggi in casa contro il Getafe. Sfida fra deluse domani al Mestalla. Il Valencia sedicesimo ospiterà il Siviglia decimo in un match che comunque preannuncia spettacolo mentre l’Atletico Madrid vuole rimediare alla sconfitta subita al Camp Nou in settimana sfidando al San Mamés l’Athletic Bilbao reduce dal ko interno per 3-0 contro il Real.

LALIGA - 15ª GIORNATA

Oviedo-Maiorca 0-0

Villarreal-Getafe

Alaves-Real Sociedad

Real Betis-Barcellona

Athletic-Atletico Madrid

Elche-Girona

Valencia-Siviglia

Espanyol-Rayo Vallecano

Real Madrid-Celta Vigo

Osasuna-Levante

CLASSIFICA

1. Barcellona 37 *

3. Real Madrid 36*

2. Villarreal 32

4. Atletico Madrid 31 *

5. Betis 24

6. Espanyol 24

7. Getafe 20

8. Athletic Bilbao 20*

9. Real Sociedad 16

10. Siviglia 16

11. Celta Vigo 16

12. Elche 16

13. Rayo Vallecano 16

14. Alavés 15

15. Maiorca 14*

16. Valencia 13

17. Osasuna 12

18. Girona 12

19. Oviedo 10*

20. Levante 9

* una partita in più