Prosegue il duello fra Barcellona e Real, l'Atletico a San Mamés: il 15° turno de LaLiga
© foto di www.imagephotoagency.it
Andrea Piras
Oggi alle 09:27Calcio estero
Andrea Piras

E che la lotta prosegua. Barcellona e Real Madrid continueranno a contendersi la vetta della classifica a suon di gol. Dopo aver giocato in anticipo la 19a giornata, i blaugrana e le Merengues torneranno in campo questo fine settimana per il 15° turno di campionato aperto ieri sera con lo 0-0 di Oviedo fra i padroni di casa e il Maiorca. Occhi puntati oggi sulla gara di Siviglia dove i catalani alleanti da Hansi Flick affronteranno il Betis mentre domani sarà la volta degli uomini di Xabi Alonso affrontare il Delta Vigo.

Il Villarreal vuole dimostrarsi ancora una volta terzo incomodo cercando di accorciare alle spalle dei due colossi. L’occasione si propone oggi in casa contro il Getafe. Sfida fra deluse domani al Mestalla. Il Valencia sedicesimo ospiterà il Siviglia decimo in un match che comunque preannuncia spettacolo mentre l’Atletico Madrid vuole rimediare alla sconfitta subita al Camp Nou in settimana sfidando al San Mamés l’Athletic Bilbao reduce dal ko interno per 3-0 contro il Real.

LALIGA - 15ª GIORNATA
Oviedo-Maiorca 0-0
Villarreal-Getafe
Alaves-Real Sociedad
Real Betis-Barcellona
Athletic-Atletico Madrid
Elche-Girona
Valencia-Siviglia
Espanyol-Rayo Vallecano
Real Madrid-Celta Vigo
Osasuna-Levante

CLASSIFICA
1. Barcellona 37 *
3. Real Madrid 36*
2. Villarreal 32
4. Atletico Madrid 31 *
5. Betis 24
6. Espanyol 24
7. Getafe 20
8. Athletic Bilbao 20*
9. Real Sociedad 16
10. Siviglia 16
11. Celta Vigo 16
12. Elche 16
13. Rayo Vallecano 16
14. Alavés 15
15. Maiorca 14*
16. Valencia 13
17. Osasuna 12
18. Girona 12
19. Oviedo 10*
20. Levante 9

* una partita in più

