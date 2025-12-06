OM ko a Lille, De Zerbi duro con i suoi: "Abbiamo giocato male e meritato di perdere"

"Abbiamo giocato male e abbiamo meritato di perdere". Non usa giri di parole Roberto De Zerbi. Dopo la sconfitta in quel di Lille, il tecnico dell'Olympique Marsiglia ha commentato in sala stampa: "Siamo stati passivi dal primo all'ultimo minuto. Non siamo riusciti a fare tre passaggi consecutivi. Abbiamo perso ogni secondo pallone. Anche con il dribbling, non siamo riusciti a battere nessuno. In difesa, non siamo mai stati aggressivi come al solito. Siamo stati passivi dal primo all'ultimo minuto. Un tiro in porta non basta per un giocatore come Greenwood. Tirare così raramente non basta.

Sì, è vero, sono molto arrabbiato - ha proseguito il mister biancazzurro -. Non mi aspettavo che giocassimo così. Male, male. La prendo sul personale, ma tutti devono prenderla sul personale. Quando giochi per l'OM, ​​non puoi giocare così".

Di seguito i risultati delle partite del venerdì e il programma di questo fine settimana del campionato francese.

LIGUE 1 - 15ª GIORNATA

Brest-Monaco 1-0

Lille-Marsiglia 1-0

Nantes-Lens

Tolosa-Strasburgo

PSG-Rennes

Nizza-Angers

Auxerre-Metz

Le Havre-Paris FC

Lorient-Lione

CLASSIFICA

1. Lens 31

2. Paris Saint-Germain 30

3. Marsiglia 29*

4. Lilla 29*

5. Lione 24

6. Rennes 24

7. Monaco 23*

8. Strasburgo 22

9. Brest 19*

10. Nizza 17

11. Tolosa 17

12. Angers 16

13. Paris FC 15

14. Lorient 14

15. Le Havre 14

16. Nantes 11

17. Metz 11

18. Auxerre 9

*una gara in più