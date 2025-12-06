OM ko a Lille, De Zerbi duro con i suoi: "Abbiamo giocato male e meritato di perdere"
"Abbiamo giocato male e abbiamo meritato di perdere". Non usa giri di parole Roberto De Zerbi. Dopo la sconfitta in quel di Lille, il tecnico dell'Olympique Marsiglia ha commentato in sala stampa: "Siamo stati passivi dal primo all'ultimo minuto. Non siamo riusciti a fare tre passaggi consecutivi. Abbiamo perso ogni secondo pallone. Anche con il dribbling, non siamo riusciti a battere nessuno. In difesa, non siamo mai stati aggressivi come al solito. Siamo stati passivi dal primo all'ultimo minuto. Un tiro in porta non basta per un giocatore come Greenwood. Tirare così raramente non basta.
Sì, è vero, sono molto arrabbiato - ha proseguito il mister biancazzurro -. Non mi aspettavo che giocassimo così. Male, male. La prendo sul personale, ma tutti devono prenderla sul personale. Quando giochi per l'OM, non puoi giocare così".
Di seguito i risultati delle partite del venerdì e il programma di questo fine settimana del campionato francese.
LIGUE 1 - 15ª GIORNATA
Brest-Monaco 1-0
Lille-Marsiglia 1-0
Nantes-Lens
Tolosa-Strasburgo
PSG-Rennes
Nizza-Angers
Auxerre-Metz
Le Havre-Paris FC
Lorient-Lione
CLASSIFICA
1. Lens 31
2. Paris Saint-Germain 30
3. Marsiglia 29*
4. Lilla 29*
5. Lione 24
6. Rennes 24
7. Monaco 23*
8. Strasburgo 22
9. Brest 19*
10. Nizza 17
11. Tolosa 17
12. Angers 16
13. Paris FC 15
14. Lorient 14
15. Le Havre 14
16. Nantes 11
17. Metz 11
18. Auxerre 9
*una gara in più
Guelfi e Ghibellini la trasmissione che strizza l'occhio al calcio attraverso argomenti leggeri passando per la cucina la cronaca la attualità e la politica.