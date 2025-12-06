Il PSG spera nel Nantes, ma domani dovrà battere il Rennes per la vetta: il 15° turno di Ligue 1
Tutto ancora in ballo in Ligue 1. Il venerdì in Francia ci ha regalato emozioni con il successo del Brest che ha fermato il Monaco, reduce dal successo nell'ultima giornata contro il Paris Saint-Germain, ma soprattutto il ko dell'Olympique Marsiglia di De Zerbi sul campo del Lille. Occasione duplice in questo sabato con il Lens capilista che sarà ospite del Nantes mentre domani sarà la volta dei rossoblù della capitale che potranno dare, qualora i giallorossi non portassero a casa l'intera posta in palio, l'assalto alla vetta. Il team di Luis Enrique giocherà al "Parco dei Principi" contro il Rennes.
Il Nizza tornerà in campo in casa dopo l'aggressione subita dai giocatori nei giorni scorsi. I rossoneri della Costa Azzurra se la vedranno contro l'Angers mentre il Lione può accorciare le distanze con la zona europea in caso di successo sul campo del Lorient. Completano il quadro delle partite Tolosa-Strasburgo, Auxerre-Metz e Le Havre-Paris FC.
LIGUE 1 - 15ª GIORNATA
Brest-Monaco 1-0
Lille-Marsiglia 1-0
Nantes-Lens
Tolosa-Strasburgo
PSG-Rennes
Nizza-Angers
Auxerre-Metz
Le Havre-Paris FC
Lorient-Lione
CLASSIFICA
1. Lens 31
2. Paris Saint-Germain 30
3. Marsiglia 29*
4. Lilla 29*
5. Lione 24
6. Rennes 24
7. Monaco 23*
8. Strasburgo 22
9. Brest 19*
10. Nizza 17
11. Tolosa 17
12. Angers 16
13. Paris FC 15
14. Lorient 14
15. Le Havre 14
16. Nantes 11
17. Metz 11
18. Auxerre 9
*una gara in più
