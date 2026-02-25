Leverkusen agli ottavi, ora Arsenal o Bayern. Il tecnico Hjulmand: "Ottimo, vogliamo sfide così"

Al Bayer Leverkusen basta la gara di andata per eliminare ai playoff di Champions l'Olympiacos e approdare agli ottavi della competizione. Nella gara giocata ieri sera alla BayArena, i tedeschi hanno amministrato lo 0-2 maturato ad Atene e hanno pareggiato per 0-0.

Nonostante il passaggio del turno, però, il tecnico Kasper Hjulmand non era contento in conferenza stampa di come i suoi avevano approcciato il match: "La partita e la nostra prestazione non sono state all'altezza. Dal metà primo tempo in poi abbiamo fatto percepire all'Olympiacos che avrebbe potuto farci male in attacco. Il nostro piano non era quello di difendere molto in questa partita, ma dovevamo farlo e lo abbiamo fatto bene. Forse ci è mancata un po' di energia, che ora dobbiamo ricaricare".

Adesso per l'oro si profila un ottavo di finale come un Everest da scalare a mani nude: o l'Arsenal ancora imbattuta in questa Champions League o il derby tedesco contro il Bayern Monaco. "La scelta tra Bayern e Arsenal è ottima: sono due delle migliori squadre d'Europa. Ci sono voluti anni all'Arsenal per arrivare al punto in cui si trova ora e non ho bisogno di dire nulla sul Bayern qui in Germania. Sono due compiti enormi, ma noi vogliamo avere un compito enorme", ha detto l'allenatore danese.