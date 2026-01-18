Menu Serie ASerie BSerie CCalcio EsteroFormazioniCalendariScommessePronostici
Koleosho si prende subito la scena in Ligue 1: gol da tre punti per il Paris FC a Nantes

© foto di www.imagephotoagency.it
Oggi alle 19:13Calcio estero
Pierpaolo Matrone

Da poco arrivato, l'italiano Luca Koleosho si prende subito la scena in casa Paris FC. L'ex Espanyol realizza la rete che vale i tre punti per il sodalizio capitolino, vittorioso in casa del Nantes. Nell'altra partita che si è appena conclusa, valevole per la diciottesima giornata di Ligue 1, solo un pari per il Rennes in casa contro il Le Havre. Di seguito risultati, marcatori e classifica aggiornata.

Nantes-Paris FC 1-2 - 6' Kebbal (P); 50' Abline (N); 78' Koleosho (P)
Rennes-Le Havre 1-1 - 69' Mambimbi (L); 86' Embolo (R)

Questo il programma della 18ª giornata di Ligue 1

Venerdì 16 gennaio
Monaco - Lorient 1-3
Paris Saint Germain - Lille 3-0

Sabato 17 gennaio
Lens - Auxerre 1-0
Tolosa - Nizza 5-1
Angers - Marsiglia 2-5

Domenica 18 gennaio
Strasburgo - Metz 2-1
Rennes - Le Havre 1-1
Nantes - Paris Fc 1-2
Lione - Brest ore 20:45

Questa la classifica di Ligue 1
1. Lens — 43 punti (18 partite giocate)
2. PSG — 42 (18)
3. Olympique Marsiglia — 35 (18)
4. Lilla — 32 (18)
5. Rennes — 31 (18)
6. Lione — 30 (17)
7. Racing Strasburgo — 27 (18)
8. Tolosa — 26 (18)
9. Monaco — 23 (18)
10. Brest — 22 (17)
11. Angers — 22 (18)
12. Lorient — 22 (18)
13. Paris — 19 (18)
14. Le Havre — 19 (18)
15. Nizza — 18 (18)
16. Nantes — 14 (18)
17. Auxerre — 12 (18)
18. Metz — 12 (18)

Editoriale di Luca Calamai
