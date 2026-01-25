Ligue 1, crollo clamoroso del Lille: lo Strasburgo vince in trasferta 4-1
Crollo clamoroso del Lille che cade in casa contro lo Strasburgo. Finisce 4-1 in favore degli ospiti che dilagano già nel primo tempo con le reti di Zanichelli ed Enciso. Nella ripresa Godo segna una doppietta e porta il risultato sul 4-0, inutile la rete di Fernandez-Pardo in pieno recupero che rende solo meno amara la disfatta.
Con questo risultato lo Strasburgo si porta a -2 proprio dal Lille, restando in corsa per un posto in Europa.
Il programma completo del 19° turno di Ligue 1
Venerdì 23 gennaio
Auxerre - Paris Saint-Germain 0-1
Sabato 24 gennaio
Rennes - Lorient 0-2
Le Havre - Monaco 0-0
Marsiglia - Lens 3-1
Domenica 25 gennaio
Nantes - Nizza 1-4
Brest - Tolosa 0-2
Paris FC - Angers 0-0
Metz - Lione 2-5
Lille - Strasburgo 1-4
La classifica aggiornato
PSG 45 (19 partite giocate)
Lens 43 (19)
Marsiglia 38 (19)
Lione 36 (19)
Lilla 32 (19)
Rennes 31 (19)
Strasburgo 30 (19)
Tolosa 29 (19)
Lorient 25 (19)
Monaco 24 (19)
Angers 23 (19)
Brest 22 (19)
Nizza 21 (19)
Paris FC 20 (19)
Le Havre 20 (19)
Nantes 14 (19)
Auxerre 12 (19)
Metz 12 (19)
