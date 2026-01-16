Ufficiale Gourna-Douath lascia Salisburgo in prestito: l'ex Roma è un nuovo giocatore del Le Havre

Il Le Havre dà ufficialmente il benvenuto a Lucas Gourna-Douath, giovane centrocampista francese di 22 anni, che arriva in prestito dal Salisburgo fino al termine della stagione. Il giocatore indosserà la maglia numero 19 e rappresenta un innesto importante per rafforzare la mediana della squadra normanna.

Gourna-Douath è cresciuto nel Saint-Étienne: con i Verts ha esordito in prima squadra appena sedicenne, collezionando 61 presenze in Ligue 1, principalmente nel ruolo di mediano davanti alla difesa, distinguendosi per intelligenza tattica, disciplina e capacità di proteggere il possesso palla. Nel 2022 il trasferimento al Salisburgo, dove ha continuato la sua crescita. Con il club austriaco ha disputato 95 partite complessive, conquistando il titolo nazionale nel 2023 e accumulando esperienza in competizioni europee, intervallata da un prestito alla Roma nei primi sei mesi del 2025. La carriera internazionale del centrocampista include presenze dalla selezione francese U16 fino all'Under 21, confermando il suo potenziale e il profilo di prospetto interessante per il futuro.

Determinato a riscattarsi dopo una prima parte di stagione condizionata dagli infortuni, porta al Le Havre energia, qualità tecniche e una grande voglia di mettersi in mostra nella massima serie francese. La società punta su di lui per dare maggiore solidità all’assetto tattico, equilibrio in fase difensiva e capacità di dettare i tempi in mezzo al campo.