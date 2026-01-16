Il Le Havre vicino a un colpo a sorpresa: accordo raggiunto con un ex giocatore della Roma

Il Le Havre è vicino a mettere a segno un importante colpo. Nelle prossime ore il club normanno dovrebbe ufficializzare l’arrivo di Lucas Gourna-Douath, centrocampista classe 2003 che arriverà in prestito secco dal Red Bull Salisburgo. Un’operazione che fino a poco tempo fa sembrava difficilmente immaginabile, vista la concorrenza di club come Valencia e Glasgow Rangers, anch’essi fortemente interessati al giocatore.

Dopo aver già rinforzato la rosa con gli innesti di Sofiane Boufal e Timothée Pembélé, si punta ora su un profilo di grande esperienza nonostante la giovane età. Ex Saint-Étienne, Gourna-Douath è approdato in Austria nel 2022 per circa 15 milioni di euro e può vantare quasi 200 presenze ad alto livello e 20 partite di Champions League. Nella scorsa stagione era stato ceduto in prestito alla Roma.

La prima parte dell’annata attuale è stata complicata da problemi fisici, che ne hanno limitato l’utilizzo a sole cinque presenze. Per questo il centrocampista cercava una destinazione che potesse garantirgli continuità. Valencia sembrava una pista concreta, con contatti diretti anche con l’allenatore Carlos Corberán, ma le difficoltà del club spagnolo nel liberare spazio a centrocampo hanno rallentato l’operazione.

Fondamentale è stato il ruolo dell’allenatore Didier Digard, che conosce Gourna-Douath fin dai tempi della formazione al Saint-Etienne e lo ha convinto con un progetto chiaro: tanto minutaggio e un ruolo centrale nella corsa alla salvezza. La possibilità di tornare in Ligue 1, dove ha già disputato 61 partite, ha fatto il resto.