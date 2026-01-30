Ligue 1, il Lens riconquista la vetta della classifica: battuto 1-0 il Le Havre
Il Lens si riprende la testa della classifica. Dopo la sconfitta contro l’Olympique Marsiglia, i giallorossi si sono imposti per 1-0 fra le mura amiche contro il Le Havre. Decisivo un gol realizzato nel recupero della prima frazione di gara da Aguilar. Alla fine un maxi recupero di 12 minuti non è bastato alla formazione ospite per riacciuffare il risultato.
LA 20a GIORNATA
Venerdì 30 gennaio
Lens-Le Havre 1-0
Sabato 31 gennaio
Paris FC-Olympique Marsiglia
Lorient-Nantes
Monaco-Rennes
Domenica 1 febbraio
Lione-Lille
Angers-Metz
Nizza-Brest
Tolosa-Auxerre
Strasburgo-Paris Saint-Germain
LA CLASSIFICA
Lens 46*
Paris Saint-Germain 45
Olympique Marsiglia 38
Lione 36
Lille 32
Rennes 31
Strasburgo 30
Tolosa 29
Lorient 25
Monaco 24
Angers 23
Brest 22
Nizza 21
Le Havre 20*
Paris FC 20
Nantes 14
Auxerre 12
Metz 12
*una partita in più