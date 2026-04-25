Ligue 1, il Lione rafforza il terzo posto: 3-1 all'Auxerre, Yaremchuk ne fa due

Al Groupama Stadium il Lione ha battuto l’Auxerre per 3-1 nella 31ª giornata di Ligue 1. Yaremchuk ha aperto le marcature al 19', mentre Diomandé ha pareggiato per gli ospiti al 35', dando all'Auxerre l'illusione di poter uscire indenne dalla trasferta lionese. Nella ripresa Tolisso (66') e ancora Yaremchuk (71') hanno però siglato il 3-1 finale suggellando la superiorità della squadra di Fonseca. I Gones consolidano il terzo posto e mantengono vive le speranze di Champions, mentre l’Auxerre resta in grossi guai.

Ligue 1, il programma completo del 31° turno

Venerdì 24 aprile

Brest - Lens 3-3

Sabato 25 aprile

Lione - Auxerre 3-1

Angers - PSG

Tolosa - Monaco

Domenica 26 aprile

Lorient - Strasburgo

Rennes - Nantes

Le Havre - Metz

Paris FC - Lilla

Marsiglia - Nizza

Classifica

Paris Saint-Germain 66

Lens 63

Lione 57

Lilla 54

Rennes 53

Marsiglia 52

Monaco 50

Strasburgo 43

Lorient 41

Brest 38

Paris FC 38

Tolosa 37

Angers 34

Le Havre 30

Nizza 29

Auxerre 25

Nantes 20

Metz 15