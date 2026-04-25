Ligue 1, il Lione rafforza il terzo posto: 3-1 all'Auxerre, Yaremchuk ne fa due
Al Groupama Stadium il Lione ha battuto l’Auxerre per 3-1 nella 31ª giornata di Ligue 1. Yaremchuk ha aperto le marcature al 19', mentre Diomandé ha pareggiato per gli ospiti al 35', dando all'Auxerre l'illusione di poter uscire indenne dalla trasferta lionese. Nella ripresa Tolisso (66') e ancora Yaremchuk (71') hanno però siglato il 3-1 finale suggellando la superiorità della squadra di Fonseca. I Gones consolidano il terzo posto e mantengono vive le speranze di Champions, mentre l’Auxerre resta in grossi guai.
Ligue 1, il programma completo del 31° turno
Venerdì 24 aprile
Brest - Lens 3-3
Sabato 25 aprile
Lione - Auxerre 3-1
Angers - PSG
Tolosa - Monaco
Domenica 26 aprile
Lorient - Strasburgo
Rennes - Nantes
Le Havre - Metz
Paris FC - Lilla
Marsiglia - Nizza
Classifica
Paris Saint-Germain 66
Lens 63
Lione 57
Lilla 54
Rennes 53
Marsiglia 52
Monaco 50
Strasburgo 43
Lorient 41
Brest 38
Paris FC 38
Tolosa 37
Angers 34
Le Havre 30
Nizza 29
Auxerre 25
Nantes 20
Metz 15