Rashford, il destino è cambiato: scaricato dal Barcellona, lo vuole un tecnico italiano

Il futuro di Marcus Rashford ha subito un cambiamento drastico nel giro di pochi mesi. L'attaccante inglese, approdato in prestito al Barcellona, pareva aver convinto i blaugrana grazie a una prima parte di stagione brillante, condita da 10 gol entro gennaio. Tuttavia, il rendimento del giocatore di proprietà del Manchester United è colato a picco: solo 2 reti negli ultimi mesi e prestazioni opache nel momento del bisogno, con Raphinha ko.

Le scelte di Flick e i nodi economici

Dietro la decisione del Barcellona di non riscattare il giocatore per i 30 milioni di euro pattuiti non c'è solo l'aspetto tecnico, ma anche una necessità finanziaria. L'ingaggio pesante di Rashford rappresenta un ostacolo insormontabile per un club catalano deciso a dirottare i propri investimenti su un nuovo centravanti e un difensore centrale mancino. Il segnale definitivo della rottura arriva direttamente dalle scelte tattiche di Hansi Flick, che nelle ultime uscite ha preferito adattare Fermin e Gavi sulla corsia mancina piuttosto che puntare su Rashford.

Il bivio

Nonostante il ritorno allo United, il futuro dell'inglese di 28 anni non sembra essere più a Manchester. La dirigenza dei Red Devils valuta una cessione a titolo definitivo dopo le esperienze in prestito all'Aston Villa e in Spagna. In questo scenario si inserisce il Tottenham di De Zerbi. L'operazione per gli Spurs rimane però legata alla lotta salvezza. Molto dipenderà dall'esito del match contro il Wolverhampton oggi.